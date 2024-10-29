Резултати, голмайстори и класиране след единадесетия кръг на Елитната група до 17 години

Лидерите взеха своите срещи от единадесетия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи като гост Етър, Левски спечели минимално над Фратрия, докато Лудогорец разгроми Берое в Разград. ЦСКА - София също спечели своя мач с 1:0 над Черно море.

Ето и всички резултати:

Пирин - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Ивайло Иванов (12')

2:0 Ивайло Иванов (49')

3:0 Методи Кокалков (75')

Етър - Септември 0:3

0:1 Иво Бижев (53') аг

0:2 Димитър Челебиев (56')

0:3 Димитър Ценов (62')

Ботев (Пловдив) - Пловдив 2015 0:0

ЦСКА 1948 - Хебър 5:0

1:0 Дариус Дуролари (19')

2:0 Любомир Каракашев (38')

3:0 Габриел Йорданов (83')

4:0 Калоян Деянски (85')

5:0 Габриел Йорданов (90')

Национал - Славия 1:2

0:1 Никола Миленков (19')

1:1 Любомир Попов (26')

1:2 Никола Генов (51')

ЦСКА-София - Черно море 1:0

1:0 Мартин Андонов (48')

Левски - Фратрия 1:0

1:0 Андрей Нешев (2')

Лудогорец - Берое 7:0

1:0 Йоан Анастасов (6')

2:0 Йоан Анастасов (17')

3:0 Ивайло Тодоров (22')

4:0 Николай Николов (58')

5:0 Максим Минков (66')

6:0 Максим Минков (70')

7:0 Иван Тодоров (75')