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Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Елитната група до 17 години

  • 22 окт 2024 | 15:00
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Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Елитната група до 17 години

Десетият кръг в Елитната група до 17 години беше изпълнен с интересни мачове и много голове. Лудогорец стигна до победата срещу Черно море, Левски и Септември също взеха своите мачове. В дербито на Пловдив Локомотив победи Ботев.

Ето и всички резултати:

Хебър - Левски 1:4 
0:1 Кристиян Вутов (43')
0:2 Радостин Стоилов (68')
0:3 Радостин Стоилов (83') д
1:3 Иван Ладжов (90'+1)
1:4 Антон Манов (90'+3)

Берое - Етър 0:3 
0:1 Рафаел Чолаков (17')
0:2 Недялко Стоянов (44')
0:3 Даниел Генков (89')

Черно море - Лудогорец 0:1
0:1 Боян Иванов (74')

Славия - ЦСКА-София 1:0
1:0 Александър Александров (47')

Пловдив 2015 - ЦСКА 1948 1:3
1:0 Георги Гайдарджиев (2') аг
1:1 Дариус Дуролари (16') д
1:2 Димитър Буколски (20')
1:3 Георги Стефанов (45'+1)

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:0
1:0 Махир Шерифов (25')
2:0 Росен Кръстев (26')

Септември - Пирин 2:1
1:0 Димитър Челебиев (53')
1:1 Александър Георгиев (60')
2:1 Велин Димитров (86')

Фратрия - Национал 1:4
0:1 Стефан Крумов (8')
0:2 Стефан Крумов (48')
1:2 Вилислав Бачев (50') д
1:3 Мартин Йорданов (61')
1:4 Мартин Портарски (75')

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