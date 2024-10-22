Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Елитната група до 17 години

Десетият кръг в Елитната група до 17 години беше изпълнен с интересни мачове и много голове. Лудогорец стигна до победата срещу Черно море, Левски и Септември също взеха своите мачове. В дербито на Пловдив Локомотив победи Ботев.

Ето и всички резултати:

Хебър - Левски 1:4

0:1 Кристиян Вутов (43')

0:2 Радостин Стоилов (68')

0:3 Радостин Стоилов (83') д

1:3 Иван Ладжов (90'+1)

1:4 Антон Манов (90'+3)

Берое - Етър 0:3

0:1 Рафаел Чолаков (17')

0:2 Недялко Стоянов (44')

0:3 Даниел Генков (89')

Черно море - Лудогорец 0:1

0:1 Боян Иванов (74')

Славия - ЦСКА-София 1:0

1:0 Александър Александров (47')

Пловдив 2015 - ЦСКА 1948 1:3

1:0 Георги Гайдарджиев (2') аг

1:1 Дариус Дуролари (16') д

1:2 Димитър Буколски (20')

1:3 Георги Стефанов (45'+1)

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:0

1:0 Махир Шерифов (25')

2:0 Росен Кръстев (26')

Септември - Пирин 2:1

1:0 Димитър Челебиев (53')

1:1 Александър Георгиев (60')

2:1 Велин Димитров (86')

Фратрия - Национал 1:4

0:1 Стефан Крумов (8')

0:2 Стефан Крумов (48')

1:2 Вилислав Бачев (50') д

1:3 Мартин Йорданов (61')

1:4 Мартин Портарски (75')