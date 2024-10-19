Монтана изстрада пълен обрат и победа над Пирин в Разлог

Волейболистите на Монтана стартираха с фантастичен обрат новия си сезон в efbet Супер Волей.

Воденият от Даниел Пеев отбор успя да сътвори пълен обрат от 0:2 до крайното с 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:22, 15:9) като гост на Пирин (Разлог) в двубой от първия кръг, игран тази вечер в зала "Септември".

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В следващия кръг Монтана ще приеме носителя на Купата на страната Дея спорт (Бургас), докато Пирин ще гостува на Лкомотив Авиа (Пловдив). Мачовете са съответно в петък (25 октомври) от 19,30 часа и в събота (26 октомври) от 18,00 часа.

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Страхотен мач за Монтана изигра младият руски диагонал Василий Молотков, който заби 29 точки (1 блок, 3 аса и 51% ефективност в атака - +19) за победата. Калоян Вълчинов добави още 15 точки (52% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +5), докато Николай Колев и Калоян Балабанов се отчетоха с по 13 точки за успеха.

За домакините от Пирин Мариян Наков приключи с 23 точки (1 блок, 2 аса и 53% ефективност в атака - +8). Капитанът Радослав Парапунов, Теодор Каменов и Мартин Кръстев реализираха пък по 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - МОНТАНА 2:3 (25:23, 25:21, 19:25, 22:25, 9:15)

ПИРИН: Николай Манчев 2, Мариян Наков 23, Радослав Попов 12, Теодор Каменов 12, Мартин Кръстев 12, Костадин Гаджанов 5 - Дафин Коцаков-либеро (Преслав Петков, Вилиян Хаджиев 2, Николай Стефанов, Георги Михалев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

МОНТАНА: Хироки Ито 5, Василий Молотков 29, Калоян Балабанов 13, Калоян Вълчинов 15, Николай Колев 13, Бруно Рубо 7 - Калоян Ботев-либеро (Стефан Узунов, Георги Елчинов, Павел Душков 3)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.



Разлог

Зала “Септември”

Съдии: Симеон Иванов, Светослав Радуловски.