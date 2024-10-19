Локомотив Авиа обърна Дунав в Русе в дебюта си в efbet Супер Волей

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) дебютира по перфектен начин в efbet Супер Волей.

Възпитаниците на Найден Найденов обърнаха като гост Дунав в Русе с 3:1 (17:25, 25:15, 25:15, 25:21) пред 250 зрители в зала “Дунав” в мач от първия кръг.

Домакините успяха да вземат убедително първата част с 25:17, но след това по-опитните волейболисти на Локомотив стигнаха до пълен обрат и победа.

Унгарецът Кристоф Хорфат стана най-резултатен за пловдивчани със 17 точки (2 блока, 63% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +13).

Диагоналът Жулиен Георгиев добави още 16 точки (4 блока, 52% ефективност в атака - +11).

Националът Николай Къртев се отличи с 14 точки (2 блока, 86% ефективност в атака - +13), след като атакува успешно 12 пъти от 14 вдигнати към него топки.

Ангел Павлов (1 ас, 72% ефективност в атака, 28% перфектно и 50% позитивно посрещане - +10) и Виталий Кушер (1 ас, 2 блока, 53% ефективност в атака, 53% перфектно и 76% позитивно посрещане - +10) забиха по 19 точки за Дунав.

Христо Костов добави 11 точки (1 ас, 48% ефективност в атака - +4).

Либерото на националния отбор на България Симеон Добрев се завърна в Дунав с 63% перфектно и 81% позитивно посрещане от 16 насочени към него топки.

ДУНАВ (РУСЕ) - ЛОКОМТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 1:3 (25:17, 15:25, 22:25, 21:25 )

ДУНАВ: Маркус Кеел 1, Христо Костов 11, Ангел Павлов 19, Виталий Кушер 19, Стасис Лашчинскас 7, Любчо Янков 6 - Симеон Добрев-либеро (Алекс Николов 2, Давид Пенев 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

ЛОКОМОТИВ: Дмитро Долгополов, Жулиен Георгиев 16, Тодор Вълчев 8, Кристоф Хорват 17, Ивайло Дамянов 9, Николай Къртев 14 - Валентин Пейчев-либеро (Антон Станчев 2, Чавдар Съловски-либеро, Иван Тасев 4)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Русе

Зала “Дунав”

Съдии: Борислав Йорданов, Ивайло Маринов

Зрители: 250.