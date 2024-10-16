Петима родни боксьори в битки за медали в София

Петима български боксьори влизат в битка за медали на европейското първенство (до 23 г.) в София. Радослав Росенов, Румен Руменов, Благовест Неделчев, Микита Горбатенко и Уилиам Чолов ще боксират на четвъртфиналите днес (16.10).

Двубоите са в столичната зала „София“, а входът за зрители е свободен.

Първи на ринга ще се качи Радослав Росенов (60 кг). Той ще се боксира срещу Руслан Гадиров (Азер) около 15.15 ч. 45 минути след него Уилиам Чолов (75 кг) ще срещне Грега Райнер (Слвн).

Във втората сесия Румен Руменов (67 кг) се изправя срещу Филип Дзида (Сърбия) към 18.30 ч. Благовест Неделчев (71 кг) ще се бие с Юри Закарийев (Укр) от 19.00 ч. Последният наш представител е Микита Горбатенко (86 кг). В 19.30 той ще гони място на полуфинала срещу Тигън Стот (Англия).