Dennis Man vs #Cyprus 🤩



• 1 goal ⚽️

• 1 assist 🎯

• 0,28 expected goals (xG) 🥅

• 0,79 expected assists (xA) 🤯

• 89% accurate passes 💫

• 8,4 match rating (FotMob) 📈#Romania sit first in the League C , Group B with 9/9 points and an GD of +8.#NationsLeague pic.twitter.com/IJu9FOAy6q