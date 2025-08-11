Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Германската легенда в тениса на маса Тимо Бол ще стане посланик на Борусия Дортмунд, съобщиха от клуба от Бундеслигата преди приятелския мач срещу Ювентус вчера. Основният му фокус ще бъде върху подпомагането на развитието на азиатския пазар.

"Футболът е много, много популярен в Китай, но мисля, че Борусия (Дортмунд) може да се представи по-добре и ще дам най-доброто от себе си", каза Бол, който сложи край на спортната си кариера през юни, а освен това е много популярен в Азия.

44-годишният спортист открито заяви, че е фен на Борусия. По негово желание той ще бъде на стаж в отбора в продължение на няколко седмици и ще се запознае с клуба и различните области на работа у дома и в чужбина. Тимо Бол е осемкратен европейски шампион индивидуално и има четири олимпийски медала отборно: сребърни през 2008 и 2021 година, плюс бронзови през 2012 и 2016 година.