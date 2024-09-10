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Обявиха съдиите за кръга в efbet Лига, Железов ще свири ЦСКА 1948 - Левски

  • 10 сеп 2024 | 18:49
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Обявиха съдиите за кръга в efbet Лига, Железов ще свири ЦСКА 1948 - Левски

Станаха ясни съдийските назначения за осмия кръг на efbet Лига. Валентин Железов ще свири двубоя между ЦСКА 1948 и Левски, а Никола Попов ще отговаря за Локомотив (София) и ЦСКА - София. Кръгът стартира в петък (13 септември) и приключва в понеделник (16 септември).

Ето всички назначения:

13 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

 ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Хебър 1918

 ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков

 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

 СН: Мартин Живков Богдев        

 

13 септември 2024 г., петък, 19:30 ч.

 ПФК Ботев Враца - Спартак 1918

 ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

 СН: Цветан Георгиев Георгиев 

14 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

 ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

 ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

 СН: Стефан Апостолов Апостолов      

 

14 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

 ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

 СН: Радан Василев Мирянов        

 

15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

 ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

 ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров

 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

 СН: Георги Василев Йорданов    

  

15 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.

 ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

 ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

 СН: Георги Владимиров Игнатов            

 

15 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.

 ФК Крумовград - ПФК Лудогорец 1945

 ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

 СН: Иван Захариев Вълчев           

  

16 септември 2024 г., понеделник, 19:45 ч.

 ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

 ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев

 СН: Никола Петров Джугански 

 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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