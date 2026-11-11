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Три години без Феро

  • 11 ное 2026 | 14:31
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Три години без Феро

Днес се навършват три години от трагичната кончина на Ферарио Спасов - един от емблематичните треньори в новата история на българския футбол. Роден е на 20 февруари 1962 година в Дупница. Завършва спортното училище "Асен Драганов" в Ловеч с отличен успех, като получава и сребърен медал от Министерството на народната просвета.

Като футболист Феро дълги години е основна фигура в халфовата линия на Осъм Ловеч, а между 1983 и 1986 година защитава цветовете на Спартак Плевен. Треньорската му кариера е изключително богата. През годините той води над дузина отбори, сред които ЦСКА, Ботев Пловдив, Литекс, Берое, Етър, Дунав Русе, Спартак Варна, Спартак Плевен, Монтана, Севлиево, Левски Лом, както и юношеския национален отбор на България до 17 години.

Най-големите си успехи постига начело на Литекс. С ловчанлии първо печели промоция за елита, а впоследствие става шампион на България два пъти - веднъж като помощник-треньор и веднъж като старши наставник. Към отличията си добавя и Купата на България. Ферарио Спасов си отива от този свят на 11 ноември 2023 година след тежък пътен инцидент. Около 17:00 часа на пътя София - Варна, близо до великотърновското село Шереметя, автомобил се врязва с висока скорост в задната част на колата, управлявана от него. Феро загива на място.

Три години по-късно българският футбол продължава да помни специалиста, оставил ярка следа с работата и отношението си към играта, но помнен и с добротата си, както и с любовта към хардрока и метъл музиката.

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