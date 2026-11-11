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България (U19) 3:0 Гибралтар (U19), Тунчев вкара третия

  • 11 ное 2026 | 16:15
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България (U19) 3:0 Гибралтар (U19), Тунчев вкара третия

Юношеските национални отбори на България и Гибралтар до 19 години играят при 3:0 в двубой от квалификациите за Евро 2027. Емилиян Гогев (9', 18') се разписа на два пъти, а едно попадение добави Алекс Тунчев (25').

Победителят в група B4, където са още тимовете на Латвия и Молдова, се класира за елитния кръг на надпреварата. Тодор Янчев застана начело на "лъвчетата", заменяйки временно Атанас Рибарски, който пък пое представителния ни отбор.

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В седмата минута Емилиян Гогев се озова на отлична стрелкова позиция, но ударът му премина високо над вратата. Натискът на нашите момчета продължи и 120 секунди по-късно Гогев се реваншира с попадение, дошло след центриране отдясно.

Малко след това българите бяха близо до това да удвоят преднината си, но шутът на Туфас от далечно разстояние профуча покрай левия страничен стълб.

В 18-ата минута Гогев реализира втория си гол в срещата, след като се възползва от неумела изява на противников бранител и отблизо покачи на 2:0.

В 20-ата Никола Генчев можеше да направи резултата класически, след като беше оставен непокрит около точката за изпълнение на дузпа, но не успя да порази целта.

В средата на първото полувреме Калоян Божков излезе очи в очи със стража на Гибралтар, но беше спрян. Топката се върна в халфа на Динамо (Загреб), но този път той стреля покрай вратата.

В 25-ата минута Алекс Тунчев покачи на 3:0, разписвайки се с глава от самата голлиния.

България (U19) 3:0 Гибралтар (U19)

1:0 Гогев (9)
2:0 Гогев (18)
3:0 Тунчев (25)

България (U19): 1. Огнян Владимиров, 3. Емануил Няголов, 5. Алекс Тунчев, 15. Веселин Бачев, 2. Борислав Стоичков, 6. Атанасиос Туфас, 9. Виктор Добрев, 20. Калоян Божков, 13. Никола Генчев, 11. Даниел Манолев, 19. Емилиян Гогев;

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Снимки: Startphoto

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