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Алекс Колев се завърна с гол в двустранна игра

  • 11 ное 2026 | 15:15
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Алекс Колев се завърна с гол в двустранна игра

Добрата новина в лагера на Черно море е свързана с Александър Колев. След като получи травма в началото на септември, таранът се подложи на интервенция и се завърна по-рано от очакваното.

Алекс Колев е близо до завръщане за дербито на Варна
Алекс Колев е близо до завръщане за дербито на Варна

Мощният нападател се отчете с гол по време на двустранна тренировъчна игра на "моряците". Отборите бяха разделили на сини и черни, използвайки символично резервните екипи на клуба. В срещата старши треньорът Илиан Илиев използва всички налични играчи.

Тя завърши 2:1 в полза на играчите с черни екипи. За победителите головете вкараха Алекс Колев и Селсо Сидни, а за победените - халфът Мохамед Аши.

Пламен Трендафилов

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