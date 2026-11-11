Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

Капитанът на Гигант (Съединение) Никола Марин е със счупен нос и ще бъде извън игра известно време. Той получи травмата при загубата от Димитровград преди два кръга, като пропусна последния двубой на тима – победата срещу Загорец (Нова Загора).

Все още не е ясно колко време ще е нужно на опитния бранител да се възстанови, за да се върне на терена, но до края на есенния дял от сезона в Югоизточната Трета лига остават само три мача – сега в събота (14 ноември) гостуване на Атлетик (Куклен) и след това домакинство на Ямбол и визита на Нефтохимик в Бургас.

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