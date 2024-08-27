Миньор (Перник) обяви пълния си състав, с който ще преследва промоция за Efbet Супер Волей

От волейболен клуб Миньор (Перник) обявиха пълния си състав, с който ще преследват промоция за Efbet Супер Волей.
Ето кой ще води Миньор (Перник) към efbet Супер Волей
След като представиха новите попълнения и треньорския екип за предстоящия сезон във Висшата лига, от Миньор съобщиха и пълния си състав.
Легендарен волейболист се завърна в Миньор (Перник)
Съставът на Миньор (Перник) за сезон 2024/2025 във Висшата лига:
Разпределители:
Виктор Костадинов (капитан)
Димо Димов
Ивелин Павел
Диагонали:
Йоан Божилов
Велислав Петров
Посрещачи:
Мартин Симеонов
Милан Миланов
Стефан Маринов
Александър Иванов
Централни блокировачи:
Адриан Аначков
Марио Манолов
Александър Станев
Либера:
Христо Колев
Кристиян Богданов.