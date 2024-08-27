Миньор (Перник) обяви пълния си състав, с който ще преследва промоция за Efbet Супер Волей

От волейболен клуб Миньор (Перник) обявиха пълния си състав, с който ще преследват промоция за Efbet Супер Волей.

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След като представиха новите попълнения и треньорския екип за предстоящия сезон във Висшата лига, от Миньор съобщиха и пълния си състав.

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Съставът на Миньор (Перник) за сезон 2024/2025 във Висшата лига:

Разпределители:

Виктор Костадинов (капитан)

Димо Димов

Ивелин Павел

Диагонали:

Йоан Божилов

Велислав Петров

Посрещачи:

Мартин Симеонов

Милан Миланов

Стефан Маринов

Александър Иванов

Централни блокировачи:

Адриан Аначков

Марио Манолов

Александър Станев

Либера:

Христо Колев

Кристиян Богданов.