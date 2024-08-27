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Миньор (Перник) обяви пълния си състав, с който ще преследва промоция за Efbet Супер Волей

  • 27 авг 2024 | 13:20
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Миньор (Перник) обяви пълния си състав, с който ще преследва промоция за Efbet Супер Волей

От волейболен клуб Миньор (Перник) обявиха пълния си състав, с който ще преследват промоция за Efbet Супер Волей.

Ето кой ще води Миньор (Перник) към efbet Супер Волей
Ето кой ще води Миньор (Перник) към efbet Супер Волей

След като представиха новите попълнения и треньорския екип за предстоящия сезон във Висшата лига, от Миньор съобщиха и пълния си състав.

Легендарен волейболист се завърна в Миньор (Перник)
Легендарен волейболист се завърна в Миньор (Перник)

Съставът на Миньор (Перник) за сезон 2024/2025 във Висшата лига:

Разпределители:

Виктор Костадинов (капитан)

Димо Димов

Ивелин Павел

Диагонали:

Йоан Божилов

Велислав Петров

Посрещачи:

Мартин Симеонов

Милан Миланов

Стефан Маринов

Александър Иванов

Централни блокировачи:

Адриан Аначков

Марио Манолов

Александър Станев

Либера:

Христо Колев

Кристиян Богданов.

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