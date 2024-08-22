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Багата и Кобрата ще гледат отблизо дебюта на Brave в България

  • 22 авг 2024 | 17:25
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Багата и Кобрата ще гледат отблизо дебюта на Brave в България

Професионалната ММА верига BRAVE CF ще дебютира на българска земя тази събота (24.08). Домакин на битките от най-глобалната бойна организация ще бъде Бургас.

Сред гостите в "Арена Бургас" ще бъдат олимпийският шампион по борба от Париж 2024 Семен Новиков, бившият боец на UFC Благой Иванов-Багата, бившият претендент за световна титла в бокса Кубрат Пулев, световните шампиони по самбо Румен и Росен Димитрови, няколко поколения самбисти, световни и европейски шампиони по карате, кикбоксьори, медалисти по бразилско жиу жицу, и др.

Олимпийският шампион от Мюнхен'72 Георги Мърков също ще бъде сред гостите в "Арена Бургас" в събота.

Sportal.bg ще отразява битките в морския град на живо. Подгряващите срещи ще бъдат излъчвани в реално време.

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