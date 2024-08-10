Добруджа започва подготовка за новия сезон на 19 август

Отборът на Добруджа 07 (Добрич) ще започне подготовка за новия сезон в Efbet Супер Волей на 19 август. Отборът ще се събере в зала „Добротица“, където ще премине тренировъчния процес, съобщи за радио „Добруджа“ президентът на клуба Тодорин Ненчев.

Разпределител е последното попълнение в Добруджа 07 за новия сезон

Вече е ясен съставът, на който ще разчита на новият треньор на тима Димитър Маринков. Новопривлечени са бившият волейболен национал Мирослав Градинаров, центъралният блокровач Александър Николов, посрещачът Цветелин Цветанов, диагоналът Мартин Вълев и разпределителят Никола Карагьозов. Един от най-опитните в състава - либерото Николай Тодоров се завръща в родния клуб след половин сезон, прекаран в Нефтохимик 2010 (Бургас).

В тима остават и повечето от волейболистите, защитавали цветовете на Добруджа 07 през миналия сезон. Това са опитният разпределител Стефан Георгиев, централният блокировач Виктор Бодуров и посрещачът Даниел Павлов. Светослав Арнаудов ще изиграе своя 14-и сезон с екипа на добричилии. Седми сезон за мъжкия отбор ще запише и либерото Самуил Василев. Част от мъжкия тим ще бъдат отново юношеският национал Николай Иванов, Иво Деянов и Георги Иванов.

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Снимки: Startphoto