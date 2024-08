Марит Баумеестер е новата олимпийска шампионка в клас Ilca6

Another medal for the Netherlands in Marseille, and it's gold for Marit Bouwmeester! 🥇🇳🇱

-

Nouvelle médaille pour les Pays-bas du côté de Marseille et c'est l'or pour Marit Bouwmeester ! 🥇🇳🇱#Paris2024 pic.twitter.com/reQvwgQlRy