"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
  Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 619
  • 1

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде едно от най-личните си и откровени интервюта пред Мон Дьо в „Събуди се“ пред Нова телевизия, в което говори за пътя си, раните от миналото, отношенията с баща си, конфликта с федерацията и предложенията от чужбина.

Насар започна с тежкото си детство, което според него го е формирало като човек.

Карлос Насар се среща с българите в Лондон
Карлос Насар се среща с българите в Лондон

„Истинският Карлос Насар се роди в голямо неразбирателство между родители. Наложи ми се да порасна по-рано, за да си спестя болка“, разказа той.

Спортистът признава, че отношенията с баща му дълги години са били източник на емоционален товар: „Започнах да изпитвам гняв към него. Отне ми 3 години да му простя“.

Насар говори с уважение за майка си, като подчертава нейната роля в живота си:

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

„Майка ми винаги е искала най-доброто за нас. Нейната доброта е сляпа — това е качество, което малко хора имат“.

Спортистът разкрива и необичайния си ментален подход към състезанията:

„Когато изляза на подиума, виждам детето в мен в публиката. Според него този вътрешен образ го мотивира да надскочи границите си:

„Когато изпусна опит, нож ми се забива в сърцето, защото детето е направило всичко.“

Централна тема в участието му беше покойният му треньор Илиян Илиев.

„Още когато бях дете, ми казваше, че ще стана световен шампион. Смъртта му е тежка лична загуба. Бях последният човек, с когото говори по телефона. Ужасна болка“, сподели той.

Шампионът коментира и възстановяването след тежката контузия преди Олимпийските игри в Париж.

„Докторите казаха, че девет месеца няма да мога да ходя. Възстановяването обаче дойде неочаквано бързо. По чудо започнах да ходя след два месеца“.

Едно от най-категоричните му изказвания беше критиката към Българската федерация по вдигане на тежести.

„Вместо спокойствие получавам само неприятности. В договорите имаше хиляди глоби. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, обяви Насар.

Шампионът потвърди, че е получавал изключително високи оферти от чужбина за смяна на спортното гражданство.

„Най-голямата сума е около 2 милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам друг химн за никакви пари“.

Насар коментира и личния си живот, включително връзката си с волейболистката Александра Костадинова.

„Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“, разкри спортистът.

Насар очерта амбициите си за следващата Олимпиада: „Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“.

На въпрос дали силните мъже плачат, той отговори откровено:

„Случвало ми се е“.

