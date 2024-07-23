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Обявиха съдиите за дербито на Пловдив

  • 23 юли 2024 | 19:26
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Обявиха съдиите за дербито на Пловдив

Съдийската комисия към БФС назначи Георги Кабаков да ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив от втория кръг на efbet Лига, което ще се играе тази неделя от 21:15 часа. Негови помощници ще са Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР арбитър е определен Никола Попов, а АВАР ще е Васимир Ел-Хатиб.

Ето всички съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига:

26 юли 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград

ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Петър Стоянов Петров     

26 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Атанас Петров Бозев     

27 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Николай Георгиев Ангелов       

28 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Михаел Петков Павлов    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Ичко Лозев Лозев     

28 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Валентин Желев Добрев     

29 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     

29 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Септември Сф

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Георги Генов Нарлев     

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