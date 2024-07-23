Обявиха съдиите за дербито на Пловдив

Съдийската комисия към БФС назначи Георги Кабаков да ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив от втория кръг на efbet Лига, което ще се играе тази неделя от 21:15 часа. Негови помощници ще са Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР арбитър е определен Никола Попов, а АВАР ще е Васимир Ел-Хатиб.
Ето всички съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига:
26 юли 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Петър Стоянов Петров
26 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Атанас Петров Бозев
27 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Георгиев Ангелов
28 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Ичко Лозев Лозев
28 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев
29 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
29 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Септември Сф
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Генов Нарлев
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