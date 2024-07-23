Обявиха съдиите за дербито на Пловдив

Съдийската комисия към БФС назначи Георги Кабаков да ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив от втория кръг на efbet Лига, което ще се играе тази неделя от 21:15 часа. Негови помощници ще са Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР арбитър е определен Никола Попов, а АВАР ще е Васимир Ел-Хатиб.

Ето всички съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига:



26 юли 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Петър Стоянов Петров

26 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Атанас Петров Бозев

27 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Георгиев Ангелов

28 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Ичко Лозев Лозев

28 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Валентин Желев Добрев

29 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

29 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Септември Сф

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Генов Нарлев

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