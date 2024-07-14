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Всички шампиони на "Уимбълдън"

  • 14 юли 2024 | 19:25
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Всички шампиони на "Уимбълдън"

Всички шампиони при мъжете на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" в модерната история на тениса след 1968 година:

1968 - Род Лейвър (Австралия)

1969 - Род Лейвър (Австралия)

1970 - Джон Нюкам (Австралия)

1971 - Джон Нюкам (Австралия)

1972 - Стан Смит (САЩ)

1973 - Ян Кодеш (Чехословакия)

1974 - Джими Конърс (САЩ)

1975 - Артър Аш (САЩ)

1976 - Бьорн Борг (Швеция)

1977 - Бьорн Борг (Швеция)

1978 - Бьорн Борг (Швеция)

1979 - Бьорн Борг (Швеция)

1980 - Бьорн Борг (Швеция)

1981 - Джон Макенроу (САЩ)

1982 - Джими Конърс (САЩ)

1983 - Джон Макенроу (САЩ)

1984 - Джон Макенроу (САЩ)

1985 - Борис Бекер (Германия)

1986 - Борис Бекер (Германия)

1987 - Пат Кеш (Австралия)

1988 - Стефан Едберг (Швеция)

1989 - Борис Бекер (Германия)

1990 - Стефан Едберг (Швеция)

1991 - Михаел Щих (Германия)

1992 - Андре Агаси (САЩ)

1993 - Пийт Сампрас (САЩ)

1994 - Пийт Сампрас (САЩ)

1995 - Пийт Сампрас (САЩ)

1996 - Рихард Крайчек (Холандия)

1997 - Пийт Сампрас (САЩ)

1998 - Пийт Сампрас (САЩ)

1999 - Пийт Сампрас (САЩ)

2000 - Пийт Сампрас (САЩ)

2001 - Горан Иванишевич (Хърватия)

2002 - Лейтън Хюит (Австралия)

2003 - Роджър Федерер (Швейцария)

2004 - Роджър Федерер (Швейцария)

2005 - Роджър Федерер (Швейцария)

2006 - Роджър Федерер (Швейцария)

2007 - Роджър Федерер (Швейцария)

2008 - Рафаел Надал (Испания)

2009 - Роджър Федерер (Швейцария)

2010 - Рафаел Надал (Испания)

2011 - Новак Джокович (Сърбия)

2012 - Роджър Федерер (Швейцария)

2013 - Анди Мъри (Великобритания)

2014 - Новак Джокович (Сърбия)

2015 - Новак Джокович (Сърбия)

2016 - Анди Мъри (Великобритания)

2017 - Роджър Федерер (Швейцария)

2018 - Новак Джокович (Сърбия)

2019 - Новак Джокович (Сърбия)

2020 - Турнирът на се състоя заради пандемията от коронавирус

2021 - Новак Джокович (Сърбия)

2022 - Новак Джокович (Сърбия)

2023 - Карлос Алкарас (Испания)

2024 - Карлос Алкарас (Испания)

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