Мартин Кръстев се завръща в Пирин

Централният блокировач Мартин Кръстев се завръща в Пирин (Разлог), където стартира кариерата му.

"Чувствам се страхотно. Връщам се сред приятели в клуба, който ми даде шанс да се докосна до волейбола", каза за BGvolleyball.com 29-годишният състезател.

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През изминалите четири сезона Кръстев бе част от тима на Монтана, с който през 2022-а година спечели бронзов медал в Efbet Супер Волей.

"Решението не беше лесно. Няколко фактора изиграха роля за завръщането ми в Пирин - един от тях беше това, че с моята годеница очакваме семейството ни да се увеличи с още един член", добави 202-сантиметровият волейболист.

"На този етап мисля, че нямаше как да остана в Монтана. Може би се изчерпахме, но все пак прекарах страхотни четири години там."

"Отборът на Пирин отново ще бъде съставен от млади момчета, плюс няколко по-опитни състезатели. Искам да надградим постигнатото през изминалия сезон", завърши Кръстев.