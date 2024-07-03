Рафаела Симеонова и Станислав Косев са шампиони на смесени двойки на Държавното до 18 г.

Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) и Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) спечелиха титлата на смесени двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18-годишна възраст. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Левски" в Борисовата градина.

Във финала на смесени двойки Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) и Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) победиха с 6:3, 3:6, 10-3 Мира Василева (ТК "Некст Джен", София) и Александър Начев (ТК "Некст Джен", София).

Във вторник станаха ясни и четвъртфиналистите на сингъл.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) –Виктор Киров (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:0, 6:3

№5 Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Крум Савов (ТК "Про спорт", гр.София) 7:5, 1:6, 6:2

Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали) – Кристиян Стефанов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:3, 6:4

№6 Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) – Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София) 7:6(10), 6:0

№8 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Борис Бонев (ТК "Малееви", гр.София) 7:5, 6:3

Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №4 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) 6:0, 6:1

№7 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 7:6(2), 6:2

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Любен Хубенов (ТК "Диана", гр.София) 6:4, 6:4

Юноши, 1/4-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №5 Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

№6 Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали)

№8 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – №7 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

Девойки, 1/8-финали:

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) 6:1, 7:5

Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Рая Стайкова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) 6:1, 6:1

Брияна Иванова (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №4 Мария Чалъкова ( ТК "15:40", гр.София) 6:0, 6:2

№6 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Александра Ляпева (ТК "Дипломат", гр.София) 6:2, 6:1

№5 Теодора Найденова (ТК "Несебър 2015", Несебър) – Андреа Иванова (ТК "Про спорт", гр.София) 6:4, 7:6(4), 6:4

Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Мира Василева (ТК "Некст Джен", София) 6:1, 6:2

№7 Александра Момчилова (ТК "Каратанчева", гр. София) – Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) 6:7(6), 6:2, 7:6(3)

№2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) 6:3, 6:3

Девойки, 1/4-финали:

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№6 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Брияна Иванова (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

№5 Теодора Найденова (ТК "Несебър 2015", Несебър) – Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

№2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) – №7 Александра Момчилова (ТК "Каратанчева", гр. София)

На полуфиналите на двойки при юношите ще играят Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София)/Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) срещу Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново)/Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) и Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново)/Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) срещу Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София)

На полуфиналите на двойки при девойките ще играят Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/ Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) срещу Александра Ляпева (ТК "Дипломат", гр.София)/ Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) и Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив)/Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) срещу Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) и Рая Стайкова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград).

Програма:

03.07. - 1/4-финали. сингъл + 1/2-финали двойки

04.07. – 1/2-финали сингъл + финали двойки

05.07. – финали сингъл

При неблагоприятни метеорологични условия, програмата ще претърпи промени!