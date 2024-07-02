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  3. Известни са осминафиналистите на сингъл на Държавното лично първенство до 18 г. в София

Известни са осминафиналистите на сингъл на Държавното лично първенство до 18 г. в София

  • 2 юли 2024 | 08:58
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Известни са осминафиналистите на сингъл на Държавното лично първенство до 18 г. в София

На кортовете на ТК "Левски", гр.София се изиграха 1/16-финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 годишна възраст.

Юноши, 1/16-финали:
№1 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) 6:1, 6:3
Виктор Киров (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) – Петър Йорданов (ТК "Шуменец", Шумен) 6:1, 6:0
Крум Савов (ТК "Про спорт", гр.София) – Радислав Алексиев (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:1, 6:3
№5 Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Виктор Атанасов (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:1
Кристиян Стефанов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №3 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) 6:3 л.з.
Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали) – Александър Начев (ТК "Некст Джен", София) 6:4, 6:3
Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София) – Момчил Марков (ТК "Диана", гр.София) 3:6, 7:5, 6:2
№6 Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) 7:5, 6:3
№8 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:2, 7:6(2)
Борис Бонев (ТК "Малееви", гр.София) – Петър Иванчев (ТК "Про спорт", гр.София) 6:4, 6:3
Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Георги Гергинов (ТК "Некст Джен", София) 6:0, 6:0
№4 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Дейвид Илиев (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:2, 6:2
№7 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Никола Георгиев (ТК "Велто", гр.Варна) 6:3, 6:3
Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Ивайло Кръстев ( ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:2, 6:0
Любен Хубенов (ТК "Диана", гр.София) – Симеон Кръстев (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:1, 6:3
№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Велин Александров (ТК "Шуменец", Шумен) 6:3, 6:3

Девойки, 1/16-финали:
Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – №1 Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6:4, 6:2
Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) – Ива Бешина (ТК "Дема", гр.София) 6:2, 6:1
Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Миа Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:0, 6:0
Рая Стайкова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) – №8 Лидия Спасова (ТК "15:40", гр.София) 7:6(3), 6:2
№4 Мария Чалъкова ( ТК "15:40", гр.София) – Елица Найденова (ТК "Несебър 2015", Несебър) 6:1, 6:1
Брияна Иванова (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) 6:3, 6:1
Александра Ляпева (ТК "Дипломат", гр.София) – Антония Станева ( ТК "Некст Джен", София) 6:2, 6:3
№6 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Петя Димова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 6:0, 6:0
№5 Теодора Найденова (ТК "Несебър 2015", Несебър) – Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:0, 7:6(4)
Андреа Иванова (ТК "Про спорт", гр.София) – Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) 6:4, 3:1 л.з.
Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Дарина Христова ( ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) 6:0, 6:0
Мира Василева (ТК "Некст Джен", София) – №3 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:3, 6:3
№7 Александра Момчилова (ТК "Каратанчева", гр. София) – Моника Сотирова (ТК "Левски", гр.София) 6:4, 6:4
Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) – Аделина Разбойникова (ТК "Левски", гр.София) 6:2, 6:1
Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) – Айшегюл Джемал (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:0, 6:2
№2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) – Александра Желева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:2, 6:1

Програма:
02.07. - 1/8-финали сингъл + ¼-финали двойки и финал смесени двойки
03.07. - 1/4-финали. сингъл + 1/2-финали двойки
04.07. – 1/2-финали сингъл + финали двойки
05.07. – финали сингъл

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