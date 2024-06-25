Шампионите в XVI регата "Черноморец Бургас"

Успешно приключи XVI регата "Черноморец Бургас", с която тържествено бе отбелязан Международния олимпийски ден.

Трите състезателни дни преминаха при прекрасни метеорологични условия, спортсменски дух и хубави емоции. За поредна година, за малките състезатели имаше много и големи изненади, предоставени от спонсорите на регатата.

Верни на традициите, яхтклуб "Черноморец Бургас" и тази година проведе най-атрактивната гонка – IN-PORT race, която събира малките ветроходци пред погледите на всички бургазлии и гости на града.

На победителите бяха връчени подаръци от спонсорите и почетни грамоти от Български олимпийски комитет с подписа на президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах и на Председателя на БОК Стефка Костадинова.

Генералното класиране ILCA6:

1. Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“

2. Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“

3. Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“

ILCA6 жени:

1. Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“

2. Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“

3. Мариела Николова – Ветроходен клуб „Черно море“

ILCA6 мъже:

1. Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“

2. Мариан Шангов - Яхтклуб „Порт Бургас“

3. Савелий Ивакин - Ветроходен клуб „Черно море“

ILCA 4 момчета под 16г.:

1. Симеон Христов – Ветроходен клуб „Христов“

2. Атанас Златев – Яхтклуб „Поморие“

3. Георги Петров – ЦСЯК

4. ILCA 4 момчета под 16г:

ILCA 4 момчета под 18 г.:

1. Васил Манев - Яхтклуб „Порт Варна“

2. Христо Калчев - Яхтклуб „Порт Варна“

3. Тино Томов - Яхтклуб „Порт Бургас“

ILCA 4 момичета под 16г.:

1. Анна Ганева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

2. Елена Гочева - Ветроходен клуб „Черно море бриз“

3. София Андреева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

ILCA 4 момичета под 18г:

1. Адриана Петкова - Ветроходен клуб „Черно море“

2. Даниела Гочева - Яхтклуб „Поморие“

3. Адриана Николаева – Яхтклуб „Балчик“

Клас 420:

1. Методиев / Сотитс – Бриз Варна / Порт Варна

2. Караджян / Караджян - Яхтклуб „Порт Бургас“

3. Тодоров / Баев - Яхтклуб „Балчик“

Клас Оптимист генерално класиране:

1. Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“

2. Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“

3. Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“

Оптимист момчета младша възраст:

1. Тихомир Тузлуков - „Циклон Поморие“

2. Тодор Гочев - Яхтклуб „Поморие“

3. Денислав Терзиев - Яхтклуб „Поморие“

Оптимист момчета старша възраст:

1. Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“

2. Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“

3. Давид Митев - Ветроходен клуб „Черно море бриз“

Оптимист момичета младша възраст:

1. Николета Кирова - Яхтклуб „Поморие“

2. Ина Атанасова - Ветроходен клуб „Христов“

3. Анна Кононова - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

Оптимист момичета старша възраст:

1. Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“

2. Никол Бургазлиева - „Циклон Поморие“

3. Александра Георгиева - „Циклон Поморие“

Клас FINN:

1. Златко Атанасов – ОМК „Несебър“

2. Стоил Стоилов – ЯСК „Несебър“

3. Атанас Кобарелов - Яхтклуб „Черноморец Бургас“