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Шампионите в XVI регата "Черноморец Бургас"

  • 25 юни 2024 | 14:26
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Шампионите в XVI регата "Черноморец Бургас"

Успешно приключи XVI регата "Черноморец Бургас", с която тържествено бе отбелязан Международния олимпийски ден.

Трите състезателни дни преминаха при прекрасни метеорологични условия, спортсменски дух и хубави емоции. За поредна година, за малките състезатели имаше много и големи изненади, предоставени от спонсорите на регатата.

Верни на традициите, яхтклуб "Черноморец Бургас" и тази година проведе най-атрактивната гонка – IN-PORT race, която събира малките ветроходци пред погледите на всички бургазлии и гости на града.

На победителите бяха връчени подаръци от спонсорите и почетни грамоти от Български олимпийски комитет с подписа на президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах и на Председателя на БОК Стефка Костадинова.

Генералното класиране ILCA6:
1.    Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2.    Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“
3.    Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“

ILCA6 жени:
1.    Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2.    Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“
3.    Мариела Николова – Ветроходен клуб „Черно море“

ILCA6 мъже:
1.    Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“
2.    Мариан Шангов - Яхтклуб „Порт Бургас“
3.    Савелий Ивакин - Ветроходен клуб „Черно море“

ILCA 4 момчета под 16г.:
1.    Симеон Христов – Ветроходен клуб „Христов“
2.    Атанас Златев – Яхтклуб „Поморие“
3.    Георги Петров – ЦСЯК
4.    ILCA 4 момчета под 16г:

ILCA 4 момчета под 18 г.:
1.    Васил Манев - Яхтклуб „Порт Варна“
2.    Христо Калчев - Яхтклуб „Порт Варна“
3.    Тино Томов - Яхтклуб „Порт Бургас“

ILCA 4 момичета под 16г.:
1.    Анна Ганева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2.    Елена Гочева - Ветроходен клуб „Черно море бриз“
3.    София Андреева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

ILCA 4 момичета под 18г:
1.    Адриана Петкова - Ветроходен клуб „Черно море“
2.    Даниела Гочева - Яхтклуб „Поморие“
3.    Адриана Николаева – Яхтклуб „Балчик“

Клас 420:
1.    Методиев / Сотитс – Бриз Варна / Порт Варна
2.    Караджян / Караджян - Яхтклуб „Порт Бургас“
3.    Тодоров / Баев - Яхтклуб „Балчик“

Клас Оптимист генерално класиране:
1.    Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“
2.    Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“
3.    Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“

Оптимист момчета младша възраст:
1.    Тихомир Тузлуков - „Циклон Поморие“
2.    Тодор Гочев - Яхтклуб „Поморие“
3.    Денислав Терзиев - Яхтклуб „Поморие“

Оптимист момчета старша възраст:
1.    Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“
2.    Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“
3.    Давид Митев  - Ветроходен клуб „Черно море бриз“

Оптимист момичета младша възраст:
1.    Николета Кирова - Яхтклуб „Поморие“
2.    Ина Атанасова - Ветроходен клуб „Христов“
3.    Анна Кононова - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

Оптимист момичета старша възраст:
1.    Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“
2.    Никол Бургазлиева - „Циклон Поморие“
3.    Александра Георгиева - „Циклон Поморие“

 Клас FINN:
1.    Златко Атанасов – ОМК „Несебър“
2.    Стоил Стоилов – ЯСК „Несебър“
3.    Атанас Кобарелов - Яхтклуб „Черноморец Бургас“

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