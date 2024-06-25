Шампионите в XVI регата "Черноморец Бургас"

Успешно приключи XVI регата "Черноморец Бургас", с която тържествено бе отбелязан Международния олимпийски ден.
Трите състезателни дни преминаха при прекрасни метеорологични условия, спортсменски дух и хубави емоции. За поредна година, за малките състезатели имаше много и големи изненади, предоставени от спонсорите на регатата.
Верни на традициите, яхтклуб "Черноморец Бургас" и тази година проведе най-атрактивната гонка – IN-PORT race, която събира малките ветроходци пред погледите на всички бургазлии и гости на града.
На победителите бяха връчени подаръци от спонсорите и почетни грамоти от Български олимпийски комитет с подписа на президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах и на Председателя на БОК Стефка Костадинова.
Генералното класиране ILCA6:
1. Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2. Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“
3. Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“
ILCA6 жени:
1. Александра Лукоянова – Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2. Диана Маркова – Яхтклуб „Порт Бургас“
3. Мариела Николова – Ветроходен клуб „Черно море“
ILCA6 мъже:
1. Даниел Ценов – Яхтклуб „Порт Варна“
2. Мариан Шангов - Яхтклуб „Порт Бургас“
3. Савелий Ивакин - Ветроходен клуб „Черно море“
ILCA 4 момчета под 16г.:
1. Симеон Христов – Ветроходен клуб „Христов“
2. Атанас Златев – Яхтклуб „Поморие“
3. Георги Петров – ЦСЯК
4. ILCA 4 момчета под 16г:
ILCA 4 момчета под 18 г.:
1. Васил Манев - Яхтклуб „Порт Варна“
2. Христо Калчев - Яхтклуб „Порт Варна“
3. Тино Томов - Яхтклуб „Порт Бургас“
ILCA 4 момичета под 16г.:
1. Анна Ганева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“
2. Елена Гочева - Ветроходен клуб „Черно море бриз“
3. София Андреева - Яхтклуб „Черноморец Бургас“
ILCA 4 момичета под 18г:
1. Адриана Петкова - Ветроходен клуб „Черно море“
2. Даниела Гочева - Яхтклуб „Поморие“
3. Адриана Николаева – Яхтклуб „Балчик“
Клас 420:
1. Методиев / Сотитс – Бриз Варна / Порт Варна
2. Караджян / Караджян - Яхтклуб „Порт Бургас“
3. Тодоров / Баев - Яхтклуб „Балчик“
Клас Оптимист генерално класиране:
1. Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“
2. Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“
3. Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“
Оптимист момчета младша възраст:
1. Тихомир Тузлуков - „Циклон Поморие“
2. Тодор Гочев - Яхтклуб „Поморие“
3. Денислав Терзиев - Яхтклуб „Поморие“
Оптимист момчета старша възраст:
1. Щерион Данаилов – „Циклон Поморие“
2. Мартин Новаков - Яхтклуб „Порт Бургас“
3. Давид Митев - Ветроходен клуб „Черно море бриз“
Оптимист момичета младша възраст:
1. Николета Кирова - Яхтклуб „Поморие“
2. Ина Атанасова - Ветроходен клуб „Христов“
3. Анна Кононова - Яхтклуб „Черноморец Бургас“
Оптимист момичета старша възраст:
1. Бояна Костуркова - Яхтклуб „Порт Варна“
2. Никол Бургазлиева - „Циклон Поморие“
3. Александра Георгиева - „Циклон Поморие“
Клас FINN:
1. Златко Атанасов – ОМК „Несебър“
2. Стоил Стоилов – ЯСК „Несебър“
3. Атанас Кобарелов - Яхтклуб „Черноморец Бургас“