Дончич: Няма значение дали съм и колко съм бил контузен

Luka in the Finals:



28 PTS | 12 REB | 5 AST | 3 STL

29 PTS | 5 REB | 5 AST | 3 STL

27 PTS | 6 REB | 6 AST | 1 STL

32 PTS | 11 REB | 11 AST | 4 STL

30 PTS | 10 REB | 1 AST | 2 STL



The only player in NBA history to average 25/5/5/2 in the NBA Finals. https://t.co/DP2S71iNSG