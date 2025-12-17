Монтана 2003 загуби от словенци в женската Адриатическа лига

Баскетболистките на Монтана 2003 отстъпиха пред вицешампиона Цинкарна с 61:69 (21:15, 12:15, 15:17, 13:22) като гости в Словения в среща от редовния сезон в Адриатическата лига при дамите. Поражението беше първо за Монтана 2003 в турнира от началото на сезона, след седем последователни успеха, като отборът продължава да оглавява временното класиране. Словенският състав постигна втора поредна и общо пета победа също от осем изиграни двубоя.

Двата тима направиха оспорвана първа четвърт, в която домакините първоначално поведоха с 5 точки, но след размяна на водачеството, българският състав имаше по-силни моменти и дръпна с 21:15 след 10 минути игра.

Отборът от Монтана задържа водачеството и скоро след старта на втората част се откъсна с 10 точки при 25:15, но Цинкарна постепенно намали изоставането си и се доближи до 30:33 в края на първото полувреме.

След почивката оспорваната игра продължи, гостите останаха водещи в резултата, но без да се стигне до увеличаване на разликата.

Монтана 2003 имаше точка преднина 48:47 преди последния период, в който Цинкарна осъществи обрат и ликува с крайния успех.

Най-резултатна за българския тим беше Радостина Христова в 18 точки, 5 борби и 4 асистенции, а Даниела Морийо-Уолън добави 16 точки, но се контузи в хода на срещата. Дения Дейвис-Стюарт се отчете с 12 точки и 11 борби.

Тази събота Монтана 2003 посреща вицешампиона на страната Берое в шестия кръг в първенството на България, което ще бъде последният мач на тима за 2025 година, а на 14 януари предстои гостуване срещу настоящия първенец в Адриатическата лига Будучност в Черна гора.

СНИМКА: БК "Монтана-2003"// Facebook