Уругвай тръгва с всички звезди за Копа Америка

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса обяви повиквателните за Копа Америка. В състава на урусите личат имената на големите звезди Федерико Валверде, Луис Суарес, Роналд Араухо и Дарвин Нуньес. Преди шампионата Единсон Кавани се оттегли от националния отбор.

От Федерацията на Уругвай обявиха повиканите по грандиозен начин, като в социалните мрежи публикуваха видео с няколко местни музикални звезди, които назовават имената на всеки един футболист, който ще бъде част от селекцията за първенството с Съединените американски щати.

🌅 “𝐶𝑢𝑖𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟”



Último entrenamiento en Uruguay antes del viaje.



🔜 Estados Unidos#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/SdlokeGMoJ — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2024

ПОВИКАНИТЕ:

Вратари: Серхио Роше (Интер Порто Алегре), Сантяго Меле (Хуниор де Баранкиля) и Франко Исраел (Спортинг Лисабон).

Защитници: Роналд Араухо (Барселона), Хосе Мария Хименес (Атлетико Мадрид), Николас Маричал (Динамо Москва), Матиас Виня (Фламенго), Лукас Оласа (Краснодар), Матиас Оливера (Наполи), Себастиан Касерес (Америка Мексико) и Гийермо Варела (Фламенго).

Полузащитници: Наитан Нандес (Ал-Кадисия), Мануел Угарте (Пари Сен Жермен), Родриго Бентанкур (Тотнъм), Федерико Валверде (Реал Мадрид), Емилиано Мартинес (Мидтиланд), Николас Де Ла Крус (Фламенго) и Джиорджиан де Араскета (Фламенго).

Нападатели: Агустин Канобио (Атлетико Паранаензе), Браян Родригес (Америка де Мексико), Браян Окампо (Кадис), Факундо Пелистри (Гранада), Максимилиано Араухо (Толука), Кристиан Оливера (ФК Лос Анджелис), Дарвин Нуньес (Ливърпул) и Луис Суарес (Интер Маями)

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