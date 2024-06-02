Петър Кирев е „снайперист“ номер едно на Североизток (всички голмайстори – сезон 2023-2024)

Петър Кирев е най-резултатния футболист през току що завършилия сезон на Североизточна Трета лига. 21 гола вкара младия нападател, с които помогна на Лудогорец III (Разград) да спечели първенството. През първата му, Кирев се разписа 7 пъти, но през пролетта го стори двойно повече. Пепи беше на гол от победа в класацията на реализаторите за миналия сезон, но в крайна сметка остана втори с 20-те си гола. Сега най-сериозния му конкурент за приза беше Хакан Шюкрю, вкарал общо 17 гола за Бенковски (Исперих). Призовата тройка допълва неостаряващия Тихомир Кънев, който реализира 15 попадения за Черноломец (Попово).

Североизточна Трета лига – голмайстори – сезон 2023-2024

21 – ПЕТЪР КИРЕВ – Лудогорец III (Разград);

17 – Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих);

15 – Тихомир Кънев – Черноломец (Попово);

14 – Даниел Халачев – Спартак II (Варна);

13 – Васил Андони, Денис Юзджан Кадир – Фратрия (Варна);

12 – Антонио Попов – Лудогорец III (Разград);

11 – Дейвид Венциславов – Рилци (Добрич);

10 – Денис Васин – Фратрия (Варна), Румен Николов – Септември (Тервел), Дони Дончев – Устрем (Дончево), Бисер Георгиев – Локомотив (Русе);

9 – Любомир Михалев – Доростол (Силистра), Никола Тотев – Дунав II (Русе), Сонер Хюсеин – по 2 гола за Черноломец (Попово) и 7 гола за Бенковски (Исперих);

8 – Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Александър Александров – Спартак II (Варна), Георги Димитров – Доростол (Силистра);

7 – Данило Полонский – Фратрия (Варна), Владислав Мирчев, Ивайло Лазаров – Септември (Тервел), Кристо Яначков – Черно море II (Варна), Александър Йорданов, Симеон Иванов – Спартак II (Варна), Ивелин Василев, Димитър Игнатовски – Бенковски (Исперих), Янаки Смирнов – Доростол (Силистра), Гюрсел Осман – Рилци (Добрич), Златин Боянов – Светкавица (Търговище);

6 – Кристиян Николов – Лудогорец III (Разград), Мартин Ковачев – Черноломец (Попово), Никола Владев, Мартин Янакиев – Спартак II (Варна), Радослав Великов – Дунав II (Русе);

5 – Николай Николов – Лудогорец III (Разград), Лукас Маседо – Фратрия (Варна), Димитър Михалев – Септември (Тервел), Кристиян Иванов, Пламен Аршев – Черно море II (Варна), Диян Димитров, Беадир Беадиров – Черноломец (Попово), Ерен Рубил – Бенковски (Исперих), Мартин Кирилов – Рилци (Добрич), Марин Петков – Устрем (Дончево), Дани Братоев – Локомотив (Русе);

4 – Янчо Андреев, Андрий Лисак – Фратрия (Варна), Александър Киров, Толга Мюрвет, Николай Костадинов – Черно море II (Варна), Дани Бонев, Александър Недев – Черноломец (Попово), Калоян Калчев – Доростол (Силистра), Диан Минчев, Стелиян Цеков, Симеон Митев – Рилци (Добрич), Георги Йорданов Георгиев, Николай Илиев – Устрем (Дончево), Цветан Илиев – Светкавица (Търговище);

3 – Никола Георгиев, Георги Караиванов, Константин Димитров, Никола Тодоров – Лудогорец III (Разград), Ибрям Ибрям – Фратрия (Варна), Тодор Вълканов – Септември (Тервел), Мартин Банев, Георги Пасков, Берк Бейхан – Черно море II (Варна), Десислав Петков, Радостин Стоилов – Черноломец (Попово), Александър Янчев – Спартак II (Варна), Севдалин Стайков – Доростол (Силистра), Иван Цачев, Боян Вълчев – Устрем (Дончево), Райан Кръстев, Младен Младенов – Светкавица (Търговище), Елиян Александров – Дунав II (Русе), Радослав Матеев – Кубрат, Жечко Йорданов – по 1 гол за Септември (Тервел) и 2 гола за Черноломец (Попово);

2 – Несин Салим, Александър Маринов, Симеон Шишков, Димитър Иванов – Лудогорец III (Разград), Михаил Гащук, Стелиян Добрев, Мартин Костадинов, Никола Борисов – Фратрия (Варна), Георги Маринов Георгиев, Даниел Димов, Николай Иванов, Станислав Иванов – Септември (Тервел), Николай Златев – Черно море II (Варна), Радослав Ковачев – Черноломец (Попово), Цветослав Маринов, Хидает Хюсеин – Спартак II (Варна), Йордан Милков, Стефан Димов – Бенковски (Исперих), Георги Иванов, Баръш Николаев – Рилци (Добрич), Цветан Цветанов – Устрем (Дончево), Хасан Хасанов – Светкавица (Търговище), Виктор Игнатов – Дунав II (Русе), Мартин Иванов – Локомотив (Русе), Цветослав Маринов – по 1 гол за Доростол (Силистра) и 1 гол за Спартак II (Варна);

1 – Йоан Йорданов, Райън Иванов, Кристиян Иванов, Петър Георгиев – Лудогорец III (Разград), Лъчезар Войков, Виктор Върбанов, Васил Добрев, Димитър Василев, Ивелин Кузманов – Фратрия (Варна), Тодор Кулев, Танер Юсню – Септември (Тервел), Костадин Грахльов, Димитър Ковачев, Денис Корсо, Радослав Димитров Петров, Мирослав Милушев, Борис Стойков, Петър Маринов, Георги Венциславов – Черно море II (Варна), Озан Ремзи, Боян Димов – Черноломец (Попово), Стефан Стоянов, Даниел Димитров, Мартин Стоилов, Николай Василев, Радослав Веселинов Петров, Любослав Маринов, Дакарай Трой, Николай Димитров, Стефан Стефанов, Кристиан Андонов – Спартак II (Варна), Дилян Миков, Денис Ариф Кадир – Бенковски (Исперих), Петко Цанков, Костадин Иванов – Доростол (Силистра), Живодар Владев – Рилци (Добрич), Радослав Златев, Васко Боев, Борис Колчев, Теодор Кирчев – Устрем (Дончево), Даниел Христов, Ангел Александров, Йордан Йорданов, Зафер Инан, Серкан Мустафов, Димитър Колимечков, Васил Марков – Светкавица (Търговище), Иван Димитров, Йоан Александров, Милен Маринов, Николай Енчев, Габриел Илиев, Диян Димов – Дунав II (Русе), Кристиан Върбанов, Мирослав Георгиев, Динко Станчев, Айкут Адемов, Антон Георгиев – Локомотив (Русе), Ерхан Хюсмен, Петър Петров, Емрал Тонер, Георги Петков, Йосиф Йовчев, Никълъс Димитров – Кубрат.

Североизточна Трета лига – автоголове – сезон 2023-2024

1 – Георги Венциславов – Черно море II (срещу Доростол);

1 – Севдалин Стайков – Доростол Силистра (срещу Черно море II);

1 – Танер Юсню – Септември Тервел (срещу Лудогорец III);

1 – Драгомир Радев – Бенковски Исперих (срещу Септември Тервел);

1 – Добромир Филипов – Локомотив Русе (срещу Кубрат);

1 – Диян Иванов – Рилци (срещу Устрем);

1 – Радослав Великов – Дунав II Русе (срещу Доростол).

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