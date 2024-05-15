Държавното по спортна аеробика в клас Б излъчи призьорите

Над 340 състезатели от 12 спортни клуба взеха участие на Държавното първенство по спортна аеробика в клас Б и националния турнир за клас С, които се проведоха в комплекс “Сила”в Пловдив.

Изключително оспорвана бе конкуренцията във всички възрастови групи и категории. Ето и медалистите в отделните възрастови групи и категории:

ДП по спортна аеробика Клас Б:

Възрастова група Юноши и девойки Старша възраст (15-17 г.)

Кат. ИНДИВИДУАЛНО ДЕВОЙКИ:

1 място – Ана Мария Чакърова - СК „Аеробика – АМД“

2 място – Мериан Трендафилов - СК „Ахат – М“

3 място – Зорница Дойчева - СК „Виолена“

Кат. МАЛКА ФОРМАЦИЯ:

1 място – М. Трендафилова, Р. Манова - СК „Ахат – М“

2 място – К. Шаркова, В. Копаранова - СК „Тонус“

Възрастова група Юноши и девойки младша възраст (12-14 г.)

Кат. ИНДИВИДУАЛНО ДЕВОЙКИ:

1 място - Никол Рашкова - СК „Кърджали“

2 място - Ниса Зенгин - СК „Кърджали“

3 място - Кристияна Димитрова - СК „Ултраспорт"

Кат. МАЛКА ФОРМАЦИЯ:

1 място – Н. Георгиева, А. Хайрула, В. Стефанова - СК „Кърджали“

2 място – Г. Вълчева, Х. Георгиева - СК „Ахат – М“

3 място – К. Фератова, М. Цолова - СК „Ахат – М“

Кат. ГОЛЯМА ФОРМАЦИЯ:

1 място – Н. Рашкова, С. Юксел, А. Хайрула, В. Стефанова, Ъ. Али - СК „Кърджали"

2 място – И. Хасан, Н. Георгиева, З. Узунова, Н. Зенгин, Б. Мустафа - СК "Кърджали"

3 място – В. Грозева, Н. Колева, Г. Пърева, Е. Бенина, З. Славова - СК "Аеробика - АМД"

Възрастова група Деца Старша възраст (9-11 г.)

Кат. ИНДИВИДУАЛНО МОМЧЕТА:

1 място - Николай Любенов - СК "Ултра спорт"

Кат. ИНДИВИДУАЛНО МОМИЧЕТА:

1 място - Саре Ахмед - СК "Кърджали"

2 място - Ъшъл Мустафа - СК "Кърджали"

3 място - Филипа Качорова - СК "Аеробика - АМД"

Кат. МАЛКА ФОРМАЦИЯ:

1 място - Рая Мария Никова, М. Куртева, Н. Тянкова - СК „Мега спорт“

2 място – В. Костова, Ъ. Мустафа, С. Ахмед - СК "Кърджали“

3 място – М. Георгиева, К. Спасова - СК „Ахат – М“

Кат. ГОЛЯМА ФОРМАЦИЯ:

1 място - Рая Мария Никова, А. Хаджиангелова, В. Маврова, М. Куртева, Н. Тянкова - СК „Мега спорт“

2 място – А. Братанова, Г. Колева, К. Хашим, Й. Петкова, Р. Джованова - СК „Мега спорт“

3 място – В. Тодорова, Р. Москова, Н. Керезова, Х. Адем, С. Исмаил - СК „Кърджали“

Възрастова група Деца Младша възраст (7-8 г.)

Категория ИНДИВИДУАЛНО МОМЧЕТА:

1 място - Любен Любенов - СК „Димитровград“

Категория ИНДИВИДУАЛНО МОМИЧЕТА:

1 място - Берфин Хюсеин - СК „Кърджали“

2 място - Нихан Юсеин - СК "Кърджали"

3 място - Ася Йозгюн - СК „Виолена“

Кат. МАЛКА ФОРМАЦИЯ:

1 място - Ясмин Якуб, Нихан Юсеин - СК „Кърджали“

2 място – И. Дормишева, Д. Вукова, Е. Благоева - СК "Самоков1"

3 място – Н. Чилингирова, В. Ванчева, А. Байрамали - СК „Мега спорт“

Кат. ГОЛЯМА ФОРМАЦИЯ:

1 място – А. Ибрямова, Б. Хюсеин, М. Иванова, Н. Сюлейман, Ю. Кър - СК „Кърджали“

2 място – Г. Атанасова, Б. Севова, Д. Халим, И. Налбантова, Н. Чилингирова - СК „Мега спорт“

3 място – П. Ремзи, Д. Василева, И. Дикова, Е. Йорданова, Е. Вилиева - СК „Мега Спорт“

Национален Турнир за Клас С:

Кат. ИНДИВИДУАЛНО МОМИЧЕТА, Възрастова група 6 г.

1 място - Йоанна Ваклинова - СК „Самоков1“

2 място - Карен Мюмюн - СК „Мега Спорт“

3 място - Адриана Василева - СК „Мега Спорт“

Кат. ГРУПИ, Възрастова група 7-8 г.

1 място – Б. Бояджиева, В. Пламенова - СК „Тонус“

2 място – В. Витанова, Е. Накуди - СК „Ахат-М“

3 място – В. Димова, Н. Никова - СК „Ера“

Кат. ГРУПИ, Възрастова група 9-11 г.

1 място – М. Стоева, М. Стояновска - СК „Ахат-М“

2 място – С. Крумова, Д. Йорданова - СК „Тонус“

3 място – В. Делчева, И. Петкова - СК "Ултраспорт"

Снимки: Старт Фото