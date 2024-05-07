Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Осем състезатели ще участват на олимпийска квалификация и на Световна купа по кану-каяк в Сегед

Осем състезатели ще участват на олимпийска квалификация и на Световна купа по кану-каяк в Сегед

  • 7 май 2024 | 19:12
  • 718
  • 0
Осем състезатели ще участват на олимпийска квалификация и на Световна купа по кану-каяк в Сегед

Националният отбор по кану-каяк за мъже и за жени ще вземе участие на Олимпийска квалификация и на Световна купа в Сегед (Унгария). Двете състезания ще се проведат от утре до 12 май.

България ще бъде представена от следните състезатели в дисциплините: двойка кану Ангел Кодинов и Преслав Георгиев - С2 500 метра, С2 1000 метра, едноместно кану Преслав Георгиев - С1 200 м, Ангел Кодинов - С1 500 м, С1 1000 м, двойка каяк Даниел Караколев и Теодор Асенов - К2 500 м, едноместен каяк Теодор Асенов - К1 200 м, Мирослав Кирчев - К1 1000 м, Иван Пенчев - К1 500 м, К1 1000 м, Йоана Георгиева - К1 200 м, К1 500 м, Денислав Цветанов - К1 200 метра.

На 8 и 9 май ще се проведе квалификацията за олимпийските игри в Париж 2024, а от 10 до 12 май са стартовете за Световната купа.

Последвайте каналите ни в:

Още от Водни спортове

Националите по плуване започнаха лагер в Бургас

Националите по плуване започнаха лагер в Бургас

  • 7 май 2024 | 11:48
  • 698
  • 0
Том Дейли ще бъде първият британски състезател в скоковете във вода с пет участия на олимпийски игри

Том Дейли ще бъде първият британски състезател в скоковете във вода с пет участия на олимпийски игри

  • 7 май 2024 | 10:32
  • 757
  • 0
Крис Йорданов спечели два златни медала на турнир по скокове във вода в Норвегия

Крис Йорданов спечели два златни медала на турнир по скокове във вода в Норвегия

  • 5 май 2024 | 13:19
  • 1457
  • 3
Бруно Фратус няма да се състезава в Париж 2024

Бруно Фратус няма да се състезава в Париж 2024

  • 1 май 2024 | 18:02
  • 2516
  • 0
Българин ще участва на един от най-престижните турнири по скокове във вода

Българин ще участва на един от най-престижните турнири по скокове във вода

  • 1 май 2024 | 17:52
  • 2490
  • 2
Кристиан Василев: Със сигурност на Олимпиадата преследвам медал

Кристиан Василев: Със сигурност на Олимпиадата преследвам медал

  • 1 май 2024 | 10:36
  • 3607
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви раздялата с Николай Костов

Левски обяви раздялата с Николай Костов

  • 7 май 2024 | 14:18
  • 38285
  • 181
На живо: Обрат за Рилски в началото на второто полувреме

На живо: Обрат за Рилски в началото на второто полувреме

  • 7 май 2024 | 18:53
  • 4239
  • 3
Разчистването на отломките от "Армията" продължава с пълна сила

Разчистването на отломките от "Армията" продължава с пълна сила

  • 7 май 2024 | 19:10
  • 2560
  • 13
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен

Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен

  • 7 май 2024 | 10:35
  • 38065
  • 291
Внасят 28 милиона за строежа на "Армията" другата седмица

Внасят 28 милиона за строежа на "Армията" другата седмица

  • 7 май 2024 | 10:12
  • 19900
  • 39
“Контра”: Възможно ли е съдийски грешки да определят шампиона на Англия?

“Контра”: Възможно ли е съдийски грешки да определят шампиона на Англия?

  • 7 май 2024 | 17:26
  • 1792
  • 3

Видео акценти

Кристиан Василев спечели олимпийска квота за Париж 2024

Водни спортове

Кристиан Василев спечели олимпийска квота за Париж 2024
Американка спечели титла на сърф в Aвстралия

Водни спортове

Американка спечели титла на сърф в Aвстралия
Цанко Цанков: В Нова Зеландия се изправих срещу най-тежките условия до този момент

Водни спортове

Цанко Цанков: В Нова Зеландия се изправих срещу най-тежките условия до този момент
Таня Богомилова: Искам отново плуването да е задължително за малките

Водни спортове

Таня Богомилова: Искам отново плуването да е задължително за малките
Богомилова: Ние имаме огромен проблем с басейните и заплатите на треньорите

Водни спортове

Богомилова: Ние имаме огромен проблем с басейните и заплатите на треньорите
Цанко Цанков с пореден успех, преплува протока Кук с рекордно време

Водни спортове

Цанко Цанков с пореден успех, преплува протока Кук с рекордно време