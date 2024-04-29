Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 17 години

Дунав - Лудогорец 1:6
0:1 Георги Пенев (9')
0:2 Петър Люцканов (22')
0:3 Георги Пенев (26')
1:3 Борис Гатев (37')
1:4 Исмет Хасан (42')
1:5 Филип Гигов (60')
1:6 Димитър Мрънков (68')
Черно море - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Кристиан Михайлов (49')
Национал - Левски 0:2
0:1 Никола Кунчев (41')
0:2 Никола Кунчев (80')
Левски удари Национал в Елитната група до 17 години
Славия - Септември 2:1
1:0 Калин Любомиров (51')
1:1 Димитър Василев (81')
2:1 Денис Станоев (90')
Хебър - Локомотив (Пловдив) 0:0
Пирин - Берое 4:0
1:0 Валентин Шалев (49')
2:0 Ивайло Иванов (55')
3:0 Еге Хасан (58')
4:0 Божидар Малинов (71')
Спартак (Плевен) - ЦСКА-София 0:2
0:1 Борислав Бенов (86')
0:2 Илия Димитров (89')
Ботев (Пловдив) - Етър 4:0
1:0 Николай Хаджиев (2')
2:0 Мартин Георгиев (37')
3:0 Максимилян Симеонов (43')
4:0 Николай Хаджиев (87')
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