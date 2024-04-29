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  3. Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 17 години

  • 29 апр 2024 | 17:57
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Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 17 години

Дунав - Лудогорец 1:6
0:1 Георги Пенев (9')
0:2 Петър Люцканов (22')
0:3 Георги Пенев (26')
1:3 Борис Гатев (37')
1:4 Исмет Хасан (42')
1:5 Филип Гигов (60')
1:6 Димитър Мрънков (68')

Черно море - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Кристиан Михайлов (49')

Национал - Левски 0:2
0:1 Никола Кунчев (41')
0:2 Никола Кунчев (80')

Левски удари Национал в Елитната група до 17 години
Левски удари Национал в Елитната група до 17 години

Славия - Септември 2:1
1:0 Калин Любомиров (51')
1:1 Димитър Василев (81')
2:1 Денис Станоев (90')

Хебър - Локомотив (Пловдив) 0:0

Пирин - Берое 4:0
1:0 Валентин Шалев (49')
2:0 Ивайло Иванов (55')
3:0 Еге Хасан (58')
4:0 Божидар Малинов (71')

Спартак (Плевен) - ЦСКА-София 0:2
0:1 Борислав Бенов (86')
0:2 Илия Димитров (89')

Ботев (Пловдив) - Етър 4:0 
1:0 Николай Хаджиев (2')
2:0 Мартин Георгиев (37')
3:0 Максимилян Симеонов (43')
4:0 Николай Хаджиев (87')

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