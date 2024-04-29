Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 17 години

Дунав - Лудогорец 1:6

0:1 Георги Пенев (9')

0:2 Петър Люцканов (22')

0:3 Георги Пенев (26')

1:3 Борис Гатев (37')

1:4 Исмет Хасан (42')

1:5 Филип Гигов (60')

1:6 Димитър Мрънков (68')

Черно море - ЦСКА 1948 1:0

1:0 Кристиан Михайлов (49')

Национал - Левски 0:2

0:1 Никола Кунчев (41')

0:2 Никола Кунчев (80')

Левски удари Национал в Елитната група до 17 години

Славия - Септември 2:1

1:0 Калин Любомиров (51')

1:1 Димитър Василев (81')

2:1 Денис Станоев (90')

Хебър - Локомотив (Пловдив) 0:0

Пирин - Берое 4:0

1:0 Валентин Шалев (49')

2:0 Ивайло Иванов (55')

3:0 Еге Хасан (58')

4:0 Божидар Малинов (71')



Спартак (Плевен) - ЦСКА-София 0:2

0:1 Борислав Бенов (86')

0:2 Илия Димитров (89')

Ботев (Пловдив) - Етър 4:0

1:0 Николай Хаджиев (2')

2:0 Мартин Георгиев (37')

3:0 Максимилян Симеонов (43')

4:0 Николай Хаджиев (87')

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