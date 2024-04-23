Резултати и голмайстори от 23-тия кръг на Елитната група до 17 години

Етър - Черно море 1:4

0:1 Тони Михайлов (17')

0:2 Ивайло Димитров (30')

0:3 Ивайло Димитров (31')

0:4 Денислав Хасанов (66')

1:4 Преслав Денев (81')

ЦСКА 1948 - Славия 0:5

0:1 Борис Тодоров (34')

0:2 Цанко Генов (51')

0:3 Кристиян Димитров (64')

0:4 Цанко Генов (68')

0:5 Денис Станоев (72') д

ЦСКА-София - Пирин (Бл) 2:0

1:0 Димитър Николов (8')

2:0 Юлиан Гилов (90'+1)

Берое - Хебър 0:0

Лудогорец - Спартак (Плевен) 4:0

1:0 Елисей Съров (36')

2:0 Наско Янев (71')

3:0 Филип Гигов (77')

4:0 Филип Гигов (90')

Локомотив (Пловдив) - Национал 1:0

1:0 Александър Александров (19')

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