Солидно българско участие на турнира "Петко Сираков - Иван Илиев"

Солидно българско участие ще има на турнира "Петко Сираков - Иван Илиев" в София.

Надпреварата е от петък до неделя в столичната зала "София", а заявки са подали над 220 борци от 22 държави. Българската борба ще бъде представена от 27 състезатели в свободния стил, 25 в класическия и 13 при жените.

Стартът е от 10,30 часа. В схватките ще се включат повече от 220 борци от 22 държави.

Над 200 борци от 22 държави ще участват в турнира "Петко Сираков - Иван Илиев"

Следва българският отбор:

В свободния стил треньорите Диан Динчев и Мариян Стойнев ще разчитат на следните състезатели:

57 кг Мурад Иляз "Буря", Караманци

57 кг Ивайло Тисов "Локомотив", Пловдив

61 кг Стилян Илиев "Димитровград", Димитровград

61 кг Денис Наим "Димитровград", Димитровград

65 кг Никола Колев "Юнак-Локомотив", Русе

65 кг Ердал Галип "Черноморец-св.борба", Бургас

65 кг Пресиян Димитров "Левски", София

65 кг Димитър Димитров "ЦСКА", София

70 кг Божидар Джоров "Левски", София

70 кг Калоян Атанасов "Берое", Стара Загора

70 кг Стивън Христов "Ангел Гочев", Созопол

74 кг Петър Петков "Симеон Щерев-Левски", София

74 кг Стилиян Джоров "Би Риал", Сандански

74 кг Николай Момъков "Царевец-Етър-93", Велико Търново

74 кг Дянко Дянков "Берое", Стара Загора

79 кг Радомир Стоянов "Берое", Стара Загора

79 кг Петър Михов "НСА-Васил Левски", София

79 кг Станислав Дамяновски "Янчо Патриков-ЦСКА", София

86 кг Слави Стаменов "Би Риал", Сандански

86 кг Григор Чернаков "Берое", Стара Загора

92 кг Сали Салиев "Олимпиец", Търговище

92 кг Александър Ваканин "Левски", София

97 кг Денислав Димитров "Юнак-Локомотив", Русе

97 кг Андриян Вълканов "Черноморец-кл и св борба", Бургас

97 кг Кольо Димитров "Тракиец", Пловдив

125 кг Магриот Маринов "НСА-Васил Левски", София

125 кг Борислав Петков "Черноморец-св.борба", Бургас

При класиците треньорите Юлиян Георгиев и Тарек Абделслам ще водят следните състезатели:

55 кг Йордан Топалов "Левски", София

60 кг Кристиян Миленков "Левски", София

60 кг Александър Димитров "Атлетик", Пловдив

60 кг Християн Иванов "Ботев-93", Враца

60 кг Атанас Асенов "ЦСКА", София

63 кг Антонио Христов "Ботев-93", Враца

63 кг Христо Валентинов "Ботев-93", Враца

63 кг Гриша Назарян "ЦСКА", София

63 кг Мирослав Емилов "Надежда-Оряхово", Оряово

67 кг Димитър Георгиев "Ботев-93", Враца

67 кг Георги Аначков "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил

72 кг Спартак Валентинов "Левски", София7

72 кг Десислав Стоянов "Черноморец-кл и св борба", Бургас

77 кг Мартин Шишеков "Локомотив", Пловдив

77 кг Димитър Рачев "Бургас", Бургас

77 кг Жоро Добрев "НСА-Васил Левски", София

82 кг Азис Атанасов "Плеен", Плевен

82 кг Йордан Дончев "Левски", София

82 кг Николай Лазаридис "НСА-Васил Левски", София

87 кг Андрей Атанасов "Олимпиец-Атанас Комшев", Карнобат

87 кг Ивайло Иванов "НСА-Васил Левски", София

97 кг Христомир Пиронков "Плевен", Плевен

97 кг Михаил Мелехов "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил

97 кг Димо Димов "ЦСКА", София

130 кг Дионисиос Мелехов "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил

При девойките треньорите Станка Златева и Симеон Стаев ще разчитат на следните състезателки:

50 кг Емине Осман "Станка Златева", Сливен

50 кг Азра Мустафова "Юнак-Локомотив", Русе

53 кг Никол Крумова "Ботев-93", Враца

53 кг Ирена Бинкова "Юнак-Локомотив", Русе

55 кг Михаела Михова "Юнак-Локомотив", Русе

59 кг Десислава Иванова "Лютфи Ахмедов", Разград

59 кг Фатме Шабан "Лютфи Ахмедов", Разград

62 кг Емел Мустафова "Мадарски конник", Шумен

62 кг Любов Антова "Плевен", Плевен

65 кг Гергана Стоянова "ЦСКА", София

65 кг Сара Ахмедова "Юнак-Локомотив", Русе

68 кг Даниела Бръснарова "ЦСКА", София

72 кг Ванеса Георгиева "Берое", Стара Загора