Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лубе на финал за 5-ото място в Италия след драматичен успех над Пиаченца

Лубе на финал за 5-ото място в Италия след драматичен успех над Пиаченца

  • 23 апр 2024 | 16:58
  • 191
  • 0
Лубе на финал за 5-ото място в Италия след драматичен успех над Пиаченца

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), без национала Александър Николов, който е контузен, се класира на финала за битката за 5-ото място в италианската Суперлига.

Възпитаниците на Роберто Джанини изиграха силен двубой и победиха като гост Газ Сейл Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (25:18, 26:24, 21:25, 25:27, 15:12) пред 1710 зрители в “Пал Банка”.

Матия Ботоло изигра изключително силен двубой за Лубе и заби 25 точки (3 аса, 4 блока, 56% ефективност в атака, 44% перфектно и 64% позитивно посрещане - +10) и бе избран за MVP.

Адис Лагумджия добави 23 точки (3 аса, 3 блока, 40% ефективност в атака - +13).

Марлон Янт Ерера (1 блок, 48% ефективност в атака, 38% перфектно и 43% позитивно посрещане) и Бертелеми Шинениези (2 блока, 61% ефективност в атака- +2) записа 13 точки.

Йоанди Леал заби 24 точки (1 ас, 3 блока, 61% ефективност в атака, 32% перфектно и 64% позитивно посрещане - +13) за Пиаченца.

Рикардо Лукарели добави още 15 точки (1 блок, 40% ефективност в атака, 25% перфектно и 35% позитивно посрещане - -2).

Алекс Грозданов и Верона на финал за 5-ото място в Италия
Алекс Грозданов и Верона на финал за 5-ото място в Италия

На финала за 5-ото място, което дава право на участие в турнира “Чълъндж къп”, Лубе ще срещне Рана (Верона), с национала Алекс Грозданов, който е воден от Радостин Стойчев.

Полуфинал за 5-ото място в Суперлигата на Италия:

ГАЗ СЕЙЛ БЛУЕНДЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 2:3 (18:25, 24:26, 25:21, 27:25, 12:15)

ПИАЧЕНЦА: Антоан Бризар 5, Юри Романо 3, Рикардо Лукарели 15, Франческо Речине, Фабио Ричи 10, Робертланди Симон 12 - Леонардо Сканферла-либеро (Йоанди Леал 24, Фабрицио Джирони 8, Роберт Андринга)

Старши треньор: АНДРЕА АНСАТАЗИ

ЛУБЕ: Лучано Де Чеко 2, Адис Лагумджия 23, Матия Ботоло 25, Марлон Янт Ерера 13, Бартелеми Шинениезе 13, Симоне Анцани 4 - Фабио Балазо-либеро (Якоб Теле Солгард, Матеус Моцо, Иван Зайцев 1)

Старши треньор: РОБЕРТО ДЖАНИНИ.

СНИМКИ: legavolley.it

Последвайте каналите ни в:

Още от Волейбол

Марица показва двете купи в Община Пловдив

Марица показва двете купи в Община Пловдив

  • 23 апр 2024 | 16:23
  • 328
  • 0
Шампионът на България подписа с млад треньор от Турция

Шампионът на България подписа с млад треньор от Турция

  • 23 апр 2024 | 15:40
  • 730
  • 0
Обявиха програмата за Евроволей 2024 за мъже под 18 години в България

Обявиха програмата за Евроволей 2024 за мъже под 18 години в България

  • 23 апр 2024 | 15:20
  • 637
  • 0
Алекс Грозданов и Верона на финал за 5-ото място в Италия

Алекс Грозданов и Верона на финал за 5-ото място в Италия

  • 23 апр 2024 | 14:49
  • 1150
  • 1
Изтеглиха жребия за финалите при девойките под 20 години

Изтеглиха жребия за финалите при девойките под 20 години

  • 23 апр 2024 | 13:35
  • 381
  • 0
Има ли сили ЦСКА да изравни финалната серия срещу Левски?

Има ли сили ЦСКА да изравни финалната серия срещу Левски?

  • 23 апр 2024 | 07:53
  • 13535
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове

ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове

  • 23 апр 2024 | 16:47
  • 5138
  • 11
Вече копаят сектор "В" на "Армията"

Вече копаят сектор "В" на "Армията"

  • 23 апр 2024 | 14:34
  • 9101
  • 45
Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

  • 23 апр 2024 | 16:29
  • 3565
  • 8
Официално: Асен Митков преподписа с Левски

Официално: Асен Митков преподписа с Левски

  • 23 апр 2024 | 15:36
  • 4340
  • 18
Александър Везенков: Контузиите спряха прогреса ми, решението да играя в НБА беше правилно

Александър Везенков: Контузиите спряха прогреса ми, решението да играя в НБА беше правилно

  • 23 апр 2024 | 11:01
  • 10789
  • 26
Българското съдийство получи червен картон за Евро 2024

Българското съдийство получи червен картон за Евро 2024

  • 23 апр 2024 | 13:39
  • 8981
  • 27

Видео акценти

Жана Тодорова: Няма значение, че вече имам осем титли с Марица, всяка в сладка като първата

Волейбол

Жана Тодорова: Няма значение, че вече имам осем титли с Марица, всяка в сладка като първата
Борислав Крачанов: Доволни сме, но можехме да играем с много по-малко грешки

Волейбол

Борислав Крачанов: Доволни сме, но можехме да играем с много по-малко грешки
Марица вдигна десетата си поредна титла на България

Волейбол

Марица вдигна десетата си поредна титла на България
Марица спечели десета поредна титла след трети успех срещу ЦСКА във финалната серия

Волейбол

Марица спечели десета поредна титла след трети успех срещу ЦСКА във финалната серия
Монца - Перуджа 3:2

Волейбол

Монца - Перуджа 3:2
Александър Попов: Къде стана нещо в нашата игра? Направиха някои смени, за които не бяхме готови

Волейбол

Александър Попов: Къде стана нещо в нашата игра? Направиха някои смени, за които не бяхме готови