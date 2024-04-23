Лубе на финал за 5-ото място в Италия след драматичен успех над Пиаченца

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), без национала Александър Николов, който е контузен, се класира на финала за битката за 5-ото място в италианската Суперлига.

Възпитаниците на Роберто Джанини изиграха силен двубой и победиха като гост Газ Сейл Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (25:18, 26:24, 21:25, 25:27, 15:12) пред 1710 зрители в “Пал Банка”.

Матия Ботоло изигра изключително силен двубой за Лубе и заби 25 точки (3 аса, 4 блока, 56% ефективност в атака, 44% перфектно и 64% позитивно посрещане - +10) и бе избран за MVP.

Адис Лагумджия добави 23 точки (3 аса, 3 блока, 40% ефективност в атака - +13).

Марлон Янт Ерера (1 блок, 48% ефективност в атака, 38% перфектно и 43% позитивно посрещане) и Бертелеми Шинениези (2 блока, 61% ефективност в атака- +2) записа 13 точки.

Йоанди Леал заби 24 точки (1 ас, 3 блока, 61% ефективност в атака, 32% перфектно и 64% позитивно посрещане - +13) за Пиаченца.

Рикардо Лукарели добави още 15 точки (1 блок, 40% ефективност в атака, 25% перфектно и 35% позитивно посрещане - -2).

Алекс Грозданов и Верона на финал за 5-ото място в Италия

На финала за 5-ото място, което дава право на участие в турнира “Чълъндж къп”, Лубе ще срещне Рана (Верона), с национала Алекс Грозданов, който е воден от Радостин Стойчев.

Полуфинал за 5-ото място в Суперлигата на Италия:

ГАЗ СЕЙЛ БЛУЕНДЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 2:3 (18:25, 24:26, 25:21, 27:25, 12:15)

ПИАЧЕНЦА: Антоан Бризар 5, Юри Романо 3, Рикардо Лукарели 15, Франческо Речине, Фабио Ричи 10, Робертланди Симон 12 - Леонардо Сканферла-либеро (Йоанди Леал 24, Фабрицио Джирони 8, Роберт Андринга)

Старши треньор: АНДРЕА АНСАТАЗИ

ЛУБЕ: Лучано Де Чеко 2, Адис Лагумджия 23, Матия Ботоло 25, Марлон Янт Ерера 13, Бартелеми Шинениезе 13, Симоне Анцани 4 - Фабио Балазо-либеро (Якоб Теле Солгард, Матеус Моцо, Иван Зайцев 1)

Старши треньор: РОБЕРТО ДЖАНИНИ.

СНИМКИ: legavolley.it