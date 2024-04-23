Хегемония на българския отбор по спортна аеробика в Чехия

20 медала, от които 13 златни, 5 сребърни и 2 бронзови завоюваха българските състезатели на изминалия 17-и международен турнир по спортна аеробика CZECH AEROBICS OPEN. Надпреварата се проведе в периода 18-21 април в Прага и в него взеха участие над 600 състезатели от 17 държави.
Изключително оспорвана бе надпреварата в индивидуалните категории, където в някои възрастови групи участниците достигнаха до над 90.
Трудни, атрактивни и с висока техическа трудност съчетания доведоха отново отборът ни до призовите класирания в почти всички категории и възрастови групи.
Ето и медалистите:
ВЪЗАРАСТОВА ГРУПА МЪЖЕ И ЖЕНИ
1 място кат. Тройки - Антонио Папазов, Тихомир Баротев, Борислава Иванова
1 място кат. Смесени двойки – Борислава Иванова, Христо Манолов
2 място кат. Индивидуално жени – Борислава Иванова
2 място кат. Индивидуално мъже – Христо Манолов
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ 15-17 г.
1 място кат. Индивидуално девойки Християна Златанова
1 място кат. Индивидуално Юноши – Александър Мишинков
3 място кат. Индивидуално Юноши – Атанас Благоев
1 място кат. Смесени двойки – Християна Златанова, Александър Мишинков
1 място кат. Групи – Х. Златанова, А. Мишинков, А. Благоев, Моника Джамбова, Кристина Костова
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ 12-14 г.
1 място кат. Индивидуално девойки – Стефани Лечева
2 място кат. Индивидуално девойки – Виктория Крушарска
1 място кат. Тройки – Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Ива Агова
2 място кат. Тройки – Стефани Лечева, Неда Запрянова, Мария Вълчева
1 място кат. Групи – Стефани Лечева, Неда Запрянова, Мария Вълчева, Виктория Крушарска, Теодора Рибарова
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА СТАРША ВЪЗРАСТ 9-11 г.
1 място кат. Индивидуално момичета – Николета Сарафимова
2 място кат. Индивидуално момичета – Стефани Петкова
1 място кат. Тройки – Рая Ганчева, Кайра Мартинова, Весляй Яшар
3 място кат. Тройки - Николета Сарафимова, Никол Колева, Мелиса Щерева
1 място кат. Групи - Рая Ганчева, Юзлем Кър, Весляй Яшар, Стефани Петкова, Мирай Сюлейман
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА МЛАДША ВЪЗРАСТ 6-8 г.
1 място – Рая Чобанова