Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Минесота - Сиатъл - 3:4
Уинипег - Ванкувър - 4:2
Калгари - Сан Хосе - 5:1
Колорадо - Едмънтън - 5:1
Лас Вегас - Анахайм - 1:4
Лос Анджелис - Чикаго - 5:4 след продължение
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Флорида 110, Бостън 109, Торонто 102
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 114, Каролина 111, Ню Йорк Айлендърс 94
уайлд кард: Тампа Бей 98, Вашингтон 91
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 113, Уинипег 110, Колорадо 107
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 109, Едмънтън 104, Лос Анджелис 99
уайлд кард: Нешвил 99, Вегас 98