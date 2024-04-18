SENSHI обяви пълната бойна карта за предстоящата галавечер във Варна

Бойната верига SENSHI обяви пълната бойна карта за предстоящото им 21-во събитие. Тази събота (20.04) в Двореца на културата и спорта във Варна ще се изиграят 14 битки, в които ще участват бойци от 17 държави.
На ринга ще се качат и четирима българи - Руси Минев, Владимир Вълев, Михаил Велчовски и Атанас Божилов. Сблъсъците в три различни правилника започват в 18:00 часа.
Двубой №1
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Михаил Велчовски, България – Джеймс Конде, Франция
Двубой №2
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Атанас Божилов, България – Адриан Мадалин, Румъния
Двубой №3
Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT
Влад Триф, Румъния – Само Петче, Словения
Двубой №4
Категория: -75 кг KWU OPEN
Руси Минев, България – Бруно Карвальо, Португалия
Двубой №5
Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT
Никола Цветкович, Сърбия – Константин Русу, Молдова
Двубой №6
Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT
Никола Тодорович, Сърбия – Кевин Лачими, Франция
Двубой №7
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Басо Пирес, Португалия – Стефан Дроняк, Канада
Двубой №8
Категория: 95+ кг KWU FULL OPEN
Ендримит Емини, Германия – Луис де Брито, Бразилия
Двубой №9
Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT
Милош Цветичанин, Сърбия – Бубакер ел Бакури, Мароко
Двубой №10
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Флорин Иваное, Румъния – Мирослав Вуйович, Черна гора
Двубой №11
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина – Брайън Доуес, Нидерландия
Двубой №12
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Георгиос Биниарис, Гърция – Ираж Азизпур, Иран
Двубой №13
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Янис Стофоридис, Гърция - Кристиан Ристеа, Румъния
Двубой №14
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Владимир Вълев, България - Карлос Гарсия, Испания