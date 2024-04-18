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  3. SENSHI обяви пълната бойна карта за предстоящата галавечер във Варна

SENSHI обяви пълната бойна карта за предстоящата галавечер във Варна

  • 18 апр 2024 | 16:45
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Бойната верига SENSHI обяви пълната бойна карта за предстоящото им 21-во събитие. Тази събота (20.04) в Двореца на културата и спорта във Варна ще се изиграят 14 битки, в които ще участват бойци от 17 държави.

На ринга ще се качат и четирима българи - Руси Минев, Владимир Вълев, Михаил Велчовски и Атанас Божилов. Сблъсъците в три различни правилника започват в 18:00 часа.

Двубой №1

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Михаил Велчовски, България – Джеймс Конде, Франция

Двубой №2

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов, България – Адриан Мадалин, Румъния

Двубой №3

Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT

Влад Триф, Румъния – Само Петче, Словения

Двубой №4

Категория: -75 кг KWU OPEN

Руси Минев, България – Бруно Карвальо, Португалия

Двубой №5

Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Никола Цветкович, Сърбия – Константин Русу, Молдова

Двубой №6

Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Никола Тодорович, Сърбия – Кевин Лачими, Франция

Двубой №7

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Басо Пирес, Португалия – Стефан Дроняк, Канада

Двубой №8

Категория: 95+ кг KWU FULL OPEN

Ендримит Емини, Германия – Луис де Брито, Бразилия

Двубой №9

Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Милош Цветичанин, Сърбия – Бубакер ел Бакури, Мароко

Двубой №10

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Флорин Иваное, Румъния – Мирослав Вуйович, Черна гора

Двубой №11

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина – Брайън Доуес, Нидерландия

Двубой №12

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Георгиос Биниарис, Гърция – Ираж Азизпур, Иран

Двубой №13

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Янис Стофоридис, Гърция - Кристиан Ристеа, Румъния

Двубой №14

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Владимир Вълев, България - Карлос Гарсия, Испания

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