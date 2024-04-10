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  3. Полуфинал №3: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 10 апр 2024 | 18:16
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Волейболистите на Левски София приемат настоящия шампион Нефтохимик 2010 (Бургас) в третия мач помежду им от полуфиналните плейофи в Efbet Супер Волей. Срещата е тази вечер от 19,00 часа в едноименната зала в столицата.

Левски взе реванш и изравни полуфинала след измъчен обрат срещу Нефтохимик
Левски взе реванш и изравни полуфинала след измъчен обрат срещу Нефтохимик

Досега резултатът в полуфиналната серията е 1-1 победи. Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Светослав Гоцев: Oчаква ни още по-труден мач в София
Светослав Гоцев: Oчаква ни още по-труден мач в София

И двата тима направиха по-трудното, като спечелиха като гости. Първо Нефтохимик се наложи над Левски в София с 3:1. След това "сините" надиграха шампионите в Бургас с 3:2 гейма.

Полуфинал №3:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:0 (0:0)

ЛЕВСКИ: Симеон Николов, Венислав Антов, Алехандро Торо, Владислав Гърков, Светослав Гоцев, Майкон Морейра - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Светослав Станков, Иван Раич, Розалин Пенчев, Георги Петров, Красимир Георгиев, Венцислав Рагин - Симеон Добрев-либеро

Старши треньор: МАРТИН СТОЕВ.

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Снимки: nvl.bg/Startphoto.bg

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