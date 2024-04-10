Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бостън - Каролина 1:4

Монреал - Филаделфия 9:3

Детройт - Вашингтон 1:2

Тампа Бей - Кълъмбъс 5:2

Флорида - Отава 2:0

Ню Джърси - Торонто 2:5

НЙ Айлъндърс - НЙ Рейнджърс 4:2

Нешвил - Уинипег 3:4 след продължение

Далас - Бъфало 3:2

Колорадо - Минесота 5:2

Анахайм - Лос Анджелис 3:1

Сиатъл - Аризона 5:0

Сан Хосе - Калгари 2:3 след продължение

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция:

Атлантическа дивизия: Бостън 107, Флорида 104, Торонто 101

Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 110, Каролина 107, Ню Йорк Айлендърс 87

уайлд кард: Тампа Бей 95, Вашингтон 85, Питсбърг 84, Детройт 84

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 109, Колорадо 104, Уинипег 102

Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 104, Едмънтън 99, Лос Анджелис 93

уайлд кард: Нешвил 95, Вегас 92, Сейнт Луис 87