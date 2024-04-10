Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 апр 2024 | 08:44
  • 169
  • 1
Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бостън - Каролина 1:4
Монреал - Филаделфия 9:3
Детройт - Вашингтон 1:2
Тампа Бей - Кълъмбъс 5:2
Флорида - Отава 2:0
Ню Джърси - Торонто 2:5
НЙ Айлъндърс - НЙ Рейнджърс 4:2
Нешвил - Уинипег 3:4 след продължение
Далас - Бъфало 3:2
Колорадо - Минесота 5:2
Анахайм - Лос Анджелис 3:1
Сиатъл - Аризона 5:0
Сан Хосе - Калгари 2:3 след продължение

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 107, Флорида 104, Торонто 101
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 110, Каролина 107, Ню Йорк Айлендърс 87
уайлд кард: Тампа Бей 95, Вашингтон 85, Питсбърг 84, Детройт 84

Западна конференция  
Централна дивизия: Далас 109, Колорадо 104, Уинипег 102
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 104, Едмънтън 99, Лос Анджелис 93
уайлд кард: Нешвил 95, Вегас 92, Сейнт Луис 87

Последвайте каналите ни в:

Още от Зимни спортове

Торонто излъга Питсбърг след продължение

Торонто излъга Питсбърг след продължение

  • 9 апр 2024 | 10:05
  • 840
  • 1
Гарланд вкара два гола, Канъкс порязаха Златните рицари

Гарланд вкара два гола, Канъкс порязаха Златните рицари

  • 9 апр 2024 | 09:41
  • 1032
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 апр 2024 | 09:04
  • 1171
  • 1
Алберт Попов след края на сезона: Исках да покажа много повече, но борбата продължава

Алберт Попов след края на сезона: Исках да покажа много повече, но борбата продължава

  • 8 апр 2024 | 19:01
  • 1201
  • 2
Нешвил направи решаваща крачка към плейофите с победа срещу Ню Джърси

Нешвил направи решаваща крачка към плейофите с победа срещу Ню Джърси

  • 8 апр 2024 | 12:41
  • 897
  • 1
Кристина Григорова спечели златото при жените на Black Sea Ice Cup

Кристина Григорова спечели златото при жените на Black Sea Ice Cup

  • 8 апр 2024 | 11:32
  • 1135
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голяма възможност за Пари Сен Жермен и Барселона

Голяма възможност за Пари Сен Жермен и Барселона

  • 10 апр 2024 | 07:33
  • 5063
  • 28
Атлетико Мадрид и Борусия (Д) не искат да са скучната двойка

Атлетико Мадрид и Борусия (Д) не искат да са скучната двойка

  • 10 апр 2024 | 08:00
  • 7053
  • 2
Реал и Ман Сити се вкопчиха във величествена схватка, след която шампионът продължава да държи здраво трофея

Реал и Ман Сити се вкопчиха във величествена схватка, след която шампионът продължава да държи здраво трофея

  • 9 апр 2024 | 23:56
  • 84850
  • 434
Арсенал отново не успя да победи Байерн, но интригата остава

Арсенал отново не успя да победи Байерн, но интригата остава

  • 9 апр 2024 | 23:53
  • 61425
  • 111
Везенков не игра, а Сакраменто загуби по познат сценарий

Везенков не игра, а Сакраменто загуби по познат сценарий

  • 10 апр 2024 | 05:25
  • 14143
  • 29
Дея спорт се спаси след нова драма срещу ЦСКА в Бургас

Дея спорт се спаси след нова драма срещу ЦСКА в Бургас

  • 9 апр 2024 | 21:26
  • 23794
  • 13

Видео акценти

Торонто излъга Питсбърг след продължение

Зимни спортове

Торонто излъга Питсбърг след продължение
Минесота запази шансовете си за участие в плейофите на НХЛ

Зимни спортове

Минесота запази шансовете си за участие в плейофите на НХЛ
Неприятен сблъсък между рефер и състезател в НХЛ

Зимни спортове

Неприятен сблъсък между рефер и състезател в НХЛ
Попов и Цурбриген с титлите на България в слалома

Зимни спортове

Попов и Цурбриген с титлите на България в слалома
Нови висини в сноуборда

Зимни спортове

Нови висини в сноуборда
Торонто пречупи Флорида, Матюс близо до историческо постижения

Зимни спортове

Торонто пречупи Флорида, Матюс близо до историческо постижения