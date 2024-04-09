Мax Fight публикува списъка с бойци за най-новото им издание

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Бойната верига МАX FIGHT обяви списъка със срещи за първото издание на лигата”MAX FIGHT Selection”. Схватките ще се проведат в неделя (14.04) в столичната зала “FAST”. Двубоите ще бъдат по правилата на К-1, бокс и муай тай. Кристиян Иванов (17 г.) - Александър Руменов (17 г.) К-1 3х3 мин. 68 кг. Станислав Марков - Георги Сербезов К-1 3х3 мин. 48 кг. Ангел Русев - Димитър Димитров Бокс 4х3 мин. Тежка категория Светлин Спасов - Олексей Ширяев Бокс 4х3 мин. Супер-уелтър категория Мартин Ананиев (16 г.) - Костадин Стамджиков Муай Тай 3х3 мин. 76 кг. Александър Костов (16 г.) - Атанас Сирийски (16 г.) Муай Тай 3х3 мин. 61 кг. Божидар Малчев (23 г.) - Мартин Христов (18 г.) Муай Тай 3х3 мин. 63 кг. Ванеса Камерлиевас (17 г.) - Михаела Варамезова (21 г.) - Муай Тай 3х3 мин. 51 кг. Александър Асенов - Пламен Димитров К-1 3х3 мин. 84 кг. Последвайте каналите ни в: