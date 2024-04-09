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  3. Мax Fight публикува списъка с бойци за най-новото им издание

Мax Fight публикува списъка с бойци за най-новото им издание

  • 9 апр 2024 | 17:13
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Мax Fight публикува списъка с бойци за най-новото им издание

Бойната верига МАX FIGHT обяви списъка със срещи за първото издание на лигата”MAX FIGHT Selection”.

Схватките ще се проведат в неделя (14.04) в столичната зала “FAST”. Двубоите ще бъдат по правилата на К-1, бокс и муай тай.

Кристиян Иванов (17 г.) - Александър Руменов (17 г.) К-1 3х3 мин. 68 кг.

Станислав Марков - Георги Сербезов К-1 3х3 мин. 48 кг.

Ангел Русев - Димитър Димитров Бокс 4х3 мин. Тежка категория

Светлин Спасов - Олексей Ширяев Бокс 4х3 мин. Супер-уелтър категория

Мартин Ананиев (16 г.) - Костадин Стамджиков Муай Тай 3х3 мин. 76 кг.

Александър Костов (16 г.) - Атанас Сирийски (16 г.) Муай Тай 3х3 мин. 61 кг.

Божидар Малчев (23 г.) - Мартин Христов (18 г.) Муай Тай 3х3 мин. 63 кг.

Ванеса Камерлиевас (17 г.) - Михаела Варамезова (21 г.) - Муай Тай 3х3 мин. 51 кг.

Александър Асенов - Пламен Димитров К-1 3х3 мин. 84 кг.

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