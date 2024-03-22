Очаквайте на живо: BKFC 58 - Бокс без ръкавици в "Арена София"

Второто издание на бойната верига за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" ще се проведе тази вечер с начален час 20:00. Sportal.bg ще отразява на живо битките, в които ще участват и десетима българи.

В боксовите дуели сили ще премерят спортисти от 12 държави, сред които има и бойци от веригите ОNE Champinship, KSW, GLORY и други.

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Сред бойците ще има експерти по бойна самбо, бокс, кикбокс, муай тай. За първи път ще има и дамска битка на ринга на BKFC у нас. Германките Даниела Граф и Никол Шафер ще се сблъскат в “Арена София”.

В гвоздея на вечерта един срещу друг ще застанат Калоян Колев и Тони Маркулев. Ето и пълния списък със срещи.

Сакис Зампелос - Емил Енчев

Руслан Тактаров - Здравко Димитров

Никол Шафер - Даниела Граф

Томас Войтела - Илиян Андриянов

Фелипе Мая - Ангел Петков

Петр Беранек - Станой Табаков

Мехди Барги - Николай Алексиев

Доминик Есторер - Стийв Паш

Юнуш Батан - Живко Стоименов

Зораб Азимов - Веселин Иванов

Рамадан Нууман - Васо Бакочевич

Тони Маркулев - Калоян Колев