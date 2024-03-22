Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Очаквайте на живо: BKFC 58 - Бокс без ръкавици в "Арена София"

Очаквайте на живо: BKFC 58 - Бокс без ръкавици в "Арена София"

  • 22 март 2024 | 18:03
  • 363
  • 0

Второто издание на бойната верига за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" ще се проведе тази вечер с начален час 20:00. Sportal.bg ще отразява на живо битките, в които ще участват и десетима българи.

В боксовите дуели сили ще премерят спортисти от 12 държави, сред които има и бойци от веригите ОNE Champinship, KSW, GLORY и други.

46 Пресконференция преди BKFC 58 - бокс без ръкавици

Сред бойците ще има експерти по бойна самбо, бокс, кикбокс, муай тай. За първи път ще има и дамска битка на ринга на BKFC у нас. Германките Даниела Граф и Никол Шафер ще се сблъскат в “Арена София”.

В гвоздея на вечерта един срещу друг ще застанат Калоян Колев и Тони Маркулев. Ето и пълния списък със срещи.

Сакис Зампелос - Емил Енчев

Руслан Тактаров - Здравко Димитров

Никол Шафер - Даниела Граф

Томас Войтела - Илиян Андриянов

Фелипе Мая - Ангел Петков

Петр Беранек - Станой Табаков

Мехди Барги - Николай Алексиев

Доминик Есторер - Стийв Паш

Юнуш Батан - Живко Стоименов

Зораб Азимов - Веселин Иванов

Рамадан Нууман - Васо Бакочевич

Тони Маркулев - Калоян Колев

Последвайте каналите ни в:

Още от Бойни спортове

Кобрата: Не само на мен се случва, това е спортът

Кобрата: Не само на мен се случва, това е спортът

  • 22 март 2024 | 13:53
  • 7137
  • 7
Шеста победа за Даниел Иванов-Аоияма в Осака

Шеста победа за Даниел Иванов-Аоияма в Осака

  • 22 март 2024 | 08:49
  • 574
  • 0
Черноморец спечели турнир по свободна борба в Бургас

Черноморец спечели турнир по свободна борба в Бургас

  • 21 март 2024 | 20:27
  • 1810
  • 1
Кубрат Пулев търси нов съперник за 30 март!

Кубрат Пулев търси нов съперник за 30 март!

  • 21 март 2024 | 19:23
  • 48560
  • 99
От ИБА се оплакаха: Ръководството на МОК е политически пристрастно

От ИБА се оплакаха: Ръководството на МОК е политически пристрастно

  • 21 март 2024 | 17:33
  • 1865
  • 2
Ули Вегнер похвали Кубрат: Той е много талантлив, но и интелигентен боксьор

Ули Вегнер похвали Кубрат: Той е много талантлив, но и интелигентен боксьор

  • 21 март 2024 | 17:06
  • 2111
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Шедьовър на Десподов зарадва България срещу надъхани африканци

Шедьовър на Десподов зарадва България срещу надъхани африканци

  • 22 март 2024 | 16:58
  • 70747
  • 614
Илиан Илиев: Трябваше да победим на всяка цена! Надявам се играчите най-после да се успокоят

Илиан Илиев: Трябваше да победим на всяка цена! Надявам се играчите най-после да се успокоят

  • 22 март 2024 | 17:11
  • 11359
  • 29
Ексклузивно от УЕФА: ето защо ЦСКА - София не получава историята на ЦСКА в Европа и как може да се промени това

Ексклузивно от УЕФА: ето защо ЦСКА - София не получава историята на ЦСКА в Европа и как може да се промени това

  • 22 март 2024 | 12:33
  • 46572
  • 245
Десподов: Самочувствието ни отдавна е смачкано

Десподов: Самочувствието ни отдавна е смачкано

  • 22 март 2024 | 17:14
  • 5663
  • 11
Ботев (Враца) наказа грешките на Славия и спечели след обрат в "Овча купел"

Ботев (Враца) наказа грешките на Славия и спечели след обрат в "Овча купел"

  • 22 март 2024 | 14:47
  • 18472
  • 31
"Контра": Какво да очакваме от класиките Англия – Бразилия и Франция – Германия?

"Контра": Какво да очакваме от класиките Англия – Бразилия и Франция – Германия?

  • 22 март 2024 | 13:41
  • 9514
  • 2

Видео акценти

Ули Вегнер: Може да звучи брутално, но Кубрат е длъжен да победи

Бойни спортове

Ули Вегнер: Може да звучи брутално, но Кубрат е длъжен да победи
Калоян Колев и Тони Маркулев показаха уважение един към друг преди BKFC 58

Бойни спортове

Калоян Колев и Тони Маркулев показаха уважение един към друг преди BKFC 58
Бойците от BKFC 58 застанаха лице в лице преди битките в София

Бойни спортове

Бойците от BKFC 58 застанаха лице в лице преди битките в София
Марчин Тибура "приспа" Тай Туиваса в първия рунд

Бойни спортове

Марчин Тибура "приспа" Тай Туиваса в първия рунд
Христо Маринов даде оценката си за измииналото 61-о издание на "Дан Колов - Никола Петров"

Бойни спортове

Христо Маринов даде оценката си за измииналото 61-о издание на "Дан Колов - Никола Петров"
Георги Иванов след успеха в София: Ще искам преборване за място в националния отбор

Бойни спортове

Георги Иванов след успеха в София: Ще искам преборване за място в националния отбор