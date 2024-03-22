Очаквайте на живо: BKFC 58 - Бокс без ръкавици в "Арена София"

Второто издание на бойната верига за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" ще се проведе тази вечер с начален час 20:00. Sportal.bg ще отразява на живо битките, в които ще участват и десетима българи.
В боксовите дуели сили ще премерят спортисти от 12 държави, сред които има и бойци от веригите ОNE Champinship, KSW, GLORY и други.
Сред бойците ще има експерти по бойна самбо, бокс, кикбокс, муай тай. За първи път ще има и дамска битка на ринга на BKFC у нас. Германките Даниела Граф и Никол Шафер ще се сблъскат в “Арена София”.
В гвоздея на вечерта един срещу друг ще застанат Калоян Колев и Тони Маркулев. Ето и пълния списък със срещи.
Сакис Зампелос - Емил Енчев
Руслан Тактаров - Здравко Димитров
Никол Шафер - Даниела Граф
Томас Войтела - Илиян Андриянов
Фелипе Мая - Ангел Петков
Петр Беранек - Станой Табаков
Мехди Барги - Николай Алексиев
Доминик Есторер - Стийв Паш
Юнуш Батан - Живко Стоименов
Зораб Азимов - Веселин Иванов
Рамадан Нууман - Васо Бакочевич
Тони Маркулев - Калоян Колев