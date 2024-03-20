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От доброволец до световен медалист

  • 20 март 2024 | 14:35
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От доброволец до световен медалист

Лоренцо Симонели, който наскоро спечели сребърен медал на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу, се обърна към хората, за да следват неговите стъпки като доброволец за предстоящото Европейско първенство на открито в Рим от 7 до 12 юни.

“Аз също съм би доброволец в миналото, на Олимпийския стадион за “Голдън Гала” и каня всеки да се присъедини за Европейското първенство в Рим, което ще бъде невероятно събитие. Ние, атлетите, ви очакваме, за да се забавляваме заедно”, каза Симонели.

До момента 1300 души от цял свят са кандидатствали за доброволци на предстоящия континентален форум в Рим.

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Снимки: Gettyimages

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