Кеджелча с постижение №3 в света за всички времена на 10 км

Световният рекордьор на една миля в зала Йомиф Кеджелча спечели бягането на 10 км в испанския град Ларедо в събота с изключително силен резултат от 26:37 минути. Така 26-годишният етиопец записа постижение №3 в света за всички времена в тази дисциплина. Единствено световният рекордьор Ронекс Кипруто с 26:24 минути от Валенсия преди 4 години и Бериху Арегави (26:33) са бягали по-бързо от Кеджелча.

“Дойдох в Ларедо, за да подобря световния рекорд, но това не беше възможно. Чувствах известен дискомфорт в бедрото около осмия километър”, каза след бягането Кеджелча.

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Снимки: Gettyimages