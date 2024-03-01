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  3. Станаха ясни полуфиналистите на Държавното до 18 г.

Станаха ясни полуфиналистите на Държавното до 18 г.

  • 1 март 2024 | 08:44
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Станаха ясни полуфиналистите на Държавното до 18 г.

В зала „Атаро Клима", гр. Пловдив се изиграха четвъртфиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст.

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Юноши, 1/4-финали:

№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) 6:3, 6:1

№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – №3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:4, 6:2

Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:1, 6:3

Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) – №5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) 6:3, 6:3

Юноши, 1/2-финали:

№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) –№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен)

Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София)

Девойки, 1/8-финали:

Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – №7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) 6:3, 6:2

Девойки, 1/4-финали:

№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – №1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) 6:4, 7:5

Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) – №5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) 6:3, 6:0

Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:2, 7:6(7)

№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:3, 6:4

Девойки, 1/2-финали:

№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София)

№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

На полуфиналите на двойки при юношите ще играят Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) и Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) срещу Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) и Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)  и Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) и Велин Александров (ТК "Шуменец", Шумен) срещу Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София) и Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив).  На полуфиналите на двойки при девойките ще играят Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) и Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) срещу Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) и Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) и Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) и Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) срещу Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) и Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София).  Програма:

01.03.2024 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финали двойки

02.03.2024 - финал единично юноши и девойки и финали двойки

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