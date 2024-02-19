Вижте кои бойци ще премерят сили на SENSHI 20

Бойната галавечер SENSHI 20 ще предложи битки между професионални бойци от 17 държави, които ще покажат уменията си на ринга в различните правила на веригата – KWU FULL CONTACТ, KWU SENSHI и KWU OPEN.
SENSHI 20 ще се състои на 24 февруари 2024 г. от 18:00 ч. в Двореца на културата и спорта във Варна. Билетите за юбилейното издание на галавечерта вече са в продажба.
Вижте пълната бойна карта на SENSHI 20:
Двубой #1
Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT
Огнян Мирчев, България – Уруш Нешкович, Сърбия
Двубой #2
Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT
Константин Стойков, България – Алехандро Гаридо, Испания
Двубой #3
Кат. -70 kg KWU SENSHI
Нийл Макрийви, Ирландия – Марк Дас Рей, Испания
Двубой #4
Кат. -75 kg KWU FULL CONTACT
Атанас Божилов, България – Джеймс Ламерие, Франция
Двубой #5
Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT
Грегоар Готарди, Франция – Мануел Перейра, Испания
Двубой #6
Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT
Драгомир Петров, България – Абделал Фарчи, Мароко
Двубой #7
Кат. -80 kg KWU FULL CONTACT
Никола Тодорович, Сърбия – Едон Агуши, Косовож
Двубой #8
Кат. -85 kg KWU OPEN
Живко Стоименов, България –Драме Шериф, Бенин
Двубой #9
Кат. -85 kg KWU FULL CONTACT
Никола Стосич, Сърбия – Лоик Нджея, Камерун
Двубой #10
Кат. -95 kg KWU FULL CONTACT
Оли Ив Роланд, Кот д'Ивоар – Якуб Клауда, Чехия
Двубой #11
Кат. -95 kg
KWU FULL CONTACT
Милош Цветанчинин, Сърбия – Енрико Пелегрино, Италия
Двубой #12
Кат. 95+ kg KWU FULL CONTACT
Асдрен Гаши, Белгия – Кадир Йълдъръм, Турция
Двубой #13
Кат. 95+ kg KWU FULL CONTACT
Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина – Флорин Иваноайе, Румъния