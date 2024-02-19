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Вижте кои бойци ще премерят сили на SENSHI 20

  • 19 фев 2024 | 13:19
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Вижте кои бойци ще премерят сили на SENSHI 20

Бойната галавечер SENSHI 20 ще предложи битки между професионални бойци от 17 държави, които ще покажат уменията си на ринга в различните правила на веригата – KWU FULL CONTACТ, KWU SENSHI и KWU OPEN.

SENSHI 20 ще се състои на 24 февруари 2024 г. от 18:00 ч. в Двореца на културата и спорта във Варна. Билетите за юбилейното издание на галавечерта вече са в продажба.

Вижте пълната бойна карта на SENSHI 20:

Двубой #1

Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT

Огнян Мирчев, България – Уруш Нешкович, Сърбия

Двубой #2

Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT

Константин Стойков, България – Алехандро Гаридо, Испания

Двубой #3

Кат. -70 kg KWU SENSHI

Нийл Макрийви, Ирландия – Марк Дас Рей, Испания

Двубой #4

Кат. -75 kg KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов, България – Джеймс Ламерие, Франция

Двубой #5

Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT

Грегоар Готарди, Франция – Мануел Перейра, Испания

Двубой #6

Кат. -70 kg KWU FULL CONTACT

Драгомир Петров, България – Абделал Фарчи, Мароко

Двубой #7

Кат. -80 kg KWU FULL CONTACT

Никола Тодорович, Сърбия – Едон Агуши, Косовож

Двубой #8

 Кат. -85 kg KWU OPEN

Живко Стоименов, България –Драме Шериф, Бенин

Двубой #9 

Кат. -85 kg KWU FULL CONTACT 

Никола Стосич, Сърбия – Лоик Нджея, Камерун 

Двубой #10 

Кат. -95 kg KWU FULL CONTACT  

Оли Ив Роланд, Кот д'Ивоар – Якуб Клауда, Чехия  

Двубой #11 

Кат. -95 kg 

KWU FULL CONTACT  

Милош Цветанчинин, Сърбия – Енрико Пелегрино, Италия 

Двубой #12 

Кат. 95+ kg KWU FULL CONTACT  

Асдрен Гаши, Белгия – Кадир Йълдъръм, Турция  

Двубой #13 

Кат. 95+ kg KWU FULL CONTACT

Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина – Флорин Иваноайе, Румъния

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