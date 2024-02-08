Николай Пенчев и Фенербахче на полуфинал за Купата на CEV

Националът Николай Пенчев и турският гранд Фенербахче Паролапара (Истанбул) се класираха на полуфинал на втория по сила евротурнир - за Купата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV).

Воденият от Керем Ерийълмаз тим надигра белгийския Грийнярд Маасейк с 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) във втория двубой помежду им пред 702 зрители в зала “Бурхан Фелек”.

В първата среща Фенербахче победи съперника със същия резултат.

В следващия кръг Пенчев и съотборниците му срещат победителя от двойката Алурон Варта (Заверче) - Асеко Ресовия (Жешув).

Николай Пенчев игра цял мач и се отчете със 7 точки (50% ефективност в атака, - +3).

Най-резултатен стана Каан Гюрбюз с 18 точки (1 ас, 2 блока, 65% ефективност в атака - +13).

Дик Коой добави 8 точки (1 ас).

За Массейк Франсиско Ирибарне, Жолан Кокс и Мигел Анхел Форнес се разписаха с по 8 точки.

Белгийският национал Мартен Перен колабира втори път по време на мач заради сърдечен арест

Либерото Мартен Перен, който преди няколко дни получи сърдечен арест на мача на Грийнярд, не бе в групата за мача.

ФЕНЕРБАХЧЕ ПОРОЛАПАРА, ИСТАНБУЛ (ТУРЦИЯ) - ГРИЙНЯРД, МААСЕЙК (БЕЛГИЯ) 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) ФЕНЕРБАХЧЕ: Мурат Йенипазар 3, Каан Гюрбюз 18, НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 7, Дик Коой 8, Емре Даваш 5, Махди Газиани 4 - Хасан Йешълбудак-либеро (Джанер Денгин-либеро, Хасан Сакар 5, Ийт Гюлмезоолу 3, Али Дениз Йълмаз 2, Джанер Пекшен, Март Джуджъ)

Старши треньор: КАРЕМ ЕРИЙЪЛМАЗ

МААСЕЙК: Ренет Венкер, Жолан Кокс 8, Адам Бартош 7, Фрассиско Ирибарне 8, Мигел Анхел Форес 8, Йозеф Полак 1 - Тино Хонджич-либеро (Вейка Лундкквист 2, Йорис Беркхоут, Елиас Тис 1)

Старши треньор: ФУЛВИО БЕРТИНИ.

СНИМКИ: cev.eu

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