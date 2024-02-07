Аспарух Аспарухов стана най-резултатен при първия успех на Кузбас при новия треньор

Националът Аспарух Аспарухов изигра силен мач за своя Кузбас дебюта на новия старши треньор на тима от Кемерово - Сергей Троцкий.

Преди няколко дни Алексей Бабешин бе уволнен, а Кузбас назначи Сергей Троцкий, който до сега водеше младежкия тим, за временен наставник.

Днес Кузбас разгроми у дома над Нефтяник (Оренбург) с 3:0 (25:17, 25:20, 25:13) в мач от 21-ия кръг.

Аспарух Аспарухов игра цял мач за тима от Кемерово и стана най-резултатен за Кузбас с 13 точки (1 ас, 2 блока, 43% ефективност в атака, 9% перфектно и 55% позитивно посрещане - +7).

Алексей Лобизиенко добави още 12 точки (5 блока, 88% ефективност в атака - +8).

Бившият диагонал на Нефтохимик (Бургас) Дмитрий Яковлев добави още 11 точки (1 блок, 63% ефективност в атака - +9).

За Нефтяник Егор Сиденко се отличи с 12 точки.

Успехът бе 12-и за Кузбас от началото на сезона и актив от 38 точки (12 победи, 9 загуби) заема 6-о място във временното класиране.

КАЗБАС (КЕМЕРОВО) - НЕФТЯНИК (ОРЕНБУРГ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:13)

КУЗБАС: Егор Кречетов, Дмитрий Яковлев 11, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 13, Роман Пакшин 8, Денис Черейский 9, Алексей Лобизиенко 12 - Михаил Кашатанов-либеро (Слави Костадинов 1, Кирил Фиялковский, Андрей Ткаченко 2, Душан Петкович, Александър Маркин 1)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ТРОЦКИЙ

НЕФТЯНИК: Игор Коваликов 1, Денис Земченьок 2, Дмитрий Макаренко 4, Илнур Рахматулин 3, Александър Ткачьов 4, Антон Андреев 1 - Максим Максименко-либеро (Роман Жос 2, Максим Зинченко, Егор Сиденко 12, Александър Мойсеев 2)

Старши треньор: ПАВЕЛ БОРЩ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача КУЗБАС - НЕФТЯНИК 3:0 - ТУК!!!

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