Популярни
»
Игри

ПОДКРЕПИ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР В НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ФЕНОВЕТЕ

Гледай на живо

Атрактивно равенство между Славия и отбор от трета дивизия в Русия, какво свършиха българските отбори на подготовката си в Турция
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов стана най-резултатен при първия успех на Кузбас при новия треньор

Аспарух Аспарухов стана най-резултатен при първия успех на Кузбас при новия треньор

  • 7 фев 2024 | 18:24
  • 191
  • 0
Аспарух Аспарухов стана най-резултатен при първия успех на Кузбас при новия треньор

Националът Аспарух Аспарухов изигра силен мач за своя Кузбас дебюта на новия старши треньор на тима от Кемерово - Сергей Троцкий.

Преди няколко дни Алексей Бабешин бе уволнен, а Кузбас назначи Сергей Троцкий, който до сега водеше младежкия тим, за временен наставник.

Днес Кузбас разгроми у дома над Нефтяник (Оренбург) с 3:0 (25:17, 25:20, 25:13) в мач от 21-ия кръг.

Аспарух Аспарухов игра цял мач за тима от Кемерово и стана най-резултатен за Кузбас с 13 точки (1 ас, 2 блока, 43% ефективност в атака, 9% перфектно и 55% позитивно посрещане - +7).

Алексей Лобизиенко добави още 12 точки (5 блока, 88% ефективност в атака - +8).

Бившият диагонал на Нефтохимик (Бургас) Дмитрий Яковлев добави още 11 точки (1 блок, 63% ефективност в атака - +9).

За Нефтяник Егор Сиденко се отличи с 12 точки.

Успехът бе 12-и за Кузбас от началото на сезона и актив от 38 точки (12 победи, 9 загуби) заема 6-о място във временното класиране.

КАЗБАС (КЕМЕРОВО) - НЕФТЯНИК (ОРЕНБУРГ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:13)

КУЗБАС: Егор Кречетов, Дмитрий Яковлев 11, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 13, Роман Пакшин 8, Денис Черейский 9, Алексей Лобизиенко 12 - Михаил Кашатанов-либеро (Слави Костадинов 1, Кирил Фиялковский, Андрей Ткаченко 2, Душан Петкович, Александър Маркин 1)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ТРОЦКИЙ

НЕФТЯНИК: Игор Коваликов 1, Денис Земченьок 2, Дмитрий Макаренко 4, Илнур Рахматулин 3, Александър Ткачьов 4, Антон Андреев 1 - Максим Максименко-либеро (Роман Жос 2, Максим Зинченко, Егор Сиденко 12, Александър Мойсеев 2)

Старши треньор: ПАВЕЛ БОРЩ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача КУЗБАС - НЕФТЯНИК 3:0 - ТУК!!!

Последвайте канала ни в

Още от Волейбол

Георги Петров с уникално постижение с Локомотив (Новосибирск)

Георги Петров с уникално постижение с Локомотив (Новосибирск)

  • 7 фев 2024 | 16:34
  • 2033
  • 3
Кристиан Титрийски аут за месец

Кристиан Титрийски аут за месец

  • 7 фев 2024 | 15:49
  • 668
  • 3
Александър Попов: Дея имат жокер срещу нас

Александър Попов: Дея имат жокер срещу нас

  • 7 фев 2024 | 15:02
  • 842
  • 7
Франческо Кадеду: Може би преувеличих с действията си, много обичам отбора

Франческо Кадеду: Може би преувеличих с действията си, много обичам отбора

  • 7 фев 2024 | 14:57
  • 1127
  • 5
Първо в Sportal.bg: Атанас Петров ще води румънски гранд към титли

Първо в Sportal.bg: Атанас Петров ще води румънски гранд към титли

  • 7 фев 2024 | 13:53
  • 5535
  • 2
Ивайло Иванов ще свири на Олимпийските игри в Париж

Ивайло Иванов ще свири на Олимпийските игри в Париж

  • 7 фев 2024 | 12:36
  • 1515
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски подчини Рига в последната си контрола на турска земя

Левски подчини Рига в последната си контрола на турска земя

  • 7 фев 2024 | 17:55
  • 23045
  • 91
ЦСКА - София с добра новина за Фернандо Каранга

ЦСКА - София с добра новина за Фернандо Каранга

  • 7 фев 2024 | 18:16
  • 3644
  • 7
Съставите на Нигерия и ЮАР за полуфинала на КАН

Съставите на Нигерия и ЮАР за полуфинала на КАН

  • 7 фев 2024 | 18:34
  • 434
  • 0
Наско Сираков: Взех акциите, за да не се гаврят с клуба - ако ги дам, Левски ще фалира

Наско Сираков: Взех акциите, за да не се гаврят с клуба - ако ги дам, Левски ще фалира

  • 7 фев 2024 | 08:47
  • 30932
  • 121
Сираков за Мъри, 40-годишното приятелство с Боби, ще има ли конгрес и кога ще даде клуба на “Левски на левскарите”

Сираков за Мъри, 40-годишното приятелство с Боби, ще има ли конгрес и кога ще даде клуба на “Левски на левскарите”

  • 7 фев 2024 | 09:45
  • 29144
  • 35
Ново голямо признание за Кирил Десподов в Гърция

Ново голямо признание за Кирил Десподов в Гърция

  • 7 фев 2024 | 16:36
  • 7230
  • 12

Видео акценти

ЦСКА - Дея 2:3

Волейбол

ЦСКА - Дея 2:3
Пиаченца - Перуджа 3:1

Волейбол

Пиаченца - Перуджа 3:1
Дея - Берое 3:1

Волейбол

Дея - Берое 3:1
Монтана - Левски 2:3

Волейбол

Монтана - Левски 2:3
Щутгарт - Подсдам 3:0

Волейбол

Щутгарт - Подсдам 3:0
Прометей Днипро - Екзаджъбашъ 0:3

Волейбол

Прометей Днипро - Екзаджъбашъ 0:3