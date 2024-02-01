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  3. Берлин РВ срази Тур в първия плейоф на Шампионската лига

Берлин РВ срази Тур в първия плейоф на Шампионската лига

  • 1 фев 2024 | 15:09
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Берлин РВ срази Тур в първия плейоф на Шампионската лига

Отборът на Берлин Рисйклинг Волей постигна успех над френския Тур с 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22) в първата плейофна среща от Шампионската лига за мъже, който се игра пред 4387 зрители в легендарната зала “Макс-Шмелинг Хале”.

Рубен Шот заби 18 точки (4 аса, 2 блока, 46% ефективност в атака, 44% перфектно и 67% позитивно посрещане - +12) за успеха на Берлин РВ.

Марек Шотола добави още 15 точки (1 блок, 42% ефективност в атака - +9).

Тимоте Карле се отчете с 13 точки (2 блока, 41% ефективност в атака, 20% перфектно и 40% позитивно посрещане - +1).

Абубакар Драме Нето (42% ефективност в атака - +7) и Мярт Таммеару (38% ефективност в атака, 9% перфектно и 35% позитивно посрещане - +7) записаха по 13 точки за Тур.

Първа плейофна среща в Шампионската лига:

БЕРЛИН РИСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС (ГЕРМАНИЯ) - ТУР (ФРАНЦИЯ) 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22)

БЕРЛИН РВ: Йоханес Тиле 4, Марек Шотола 15, Рубен Шот 18, Тимоте Карле 13, Тимо Таммемаа 8, Ниемая Моут 9 - Сташи Цуики-либеро (Коди Кесъл, Лион Дервисай)

Старши треньор: ДЖОЕЛ БАНКС

ТУР: Желко Чорич 2, Абубакар Нето Драме 13, Мярт Таммеару 13, Никола Мендес 10, Леандро Нашименто 5, Михаел Паркинсон 11 - Лука Рамон-либеро (Антоан Патрон 2, Алешандре Габен, Жил Превер, Алешандре Стрело, Якуб Клаймон)

Старши треньор: МАРСЕЛО ФРОНКОВЯК.

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