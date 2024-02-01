Регионален лагер по баскетбол за момчета U14 ще се проведе в Пловдив

Регионален лагер за момчета, родени през 2010 година, ще се проведе в Пловдив в периода 10-11 февруари. Той е за баскетболисти от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.

Главен треньор на кампа ще бъде Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).

Ето и кои момчета са повикани: Илия Хорозов (Марица Кършияка 2012 СКБ), Калоян Панайотов (Делфин Бургас), Симеон Иванов (Делфин Бургас), Теодор Сталев (Академик Бултекс 99), Андрей Белев (Академик Бултекс 99), Ясен Топузлиев (Академик Бултекс 99), Димитър Николов (Академик Бултекс 99), Николай Николов (Aкадемик Бултекс 99), Радослав Божилов (Хасково), Виктор Петков (Берое), Димитър Агупков (Берое), Алек Коларов (Берое), Егор Сидоров (Берое), Виктор Неделчев (Берое), Димитър Господинов (Берое), Ивайло Косев (Берое), Калин Личков (Хебър), Aлексиан Добрев (Ямбол), Димитър Мерев (Ямбол), Едуард Любенов (Ямбол), Ивайло Желев (Сливен Баскет), Денис Митев (Сливен Баскет).

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