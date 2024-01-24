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  3. Дея срази Раковски с резервите и остана едноличен лидер в НВЛ

Дея срази Раковски с резервите и остана едноличен лидер в НВЛ

  • 24 яну 2024 | 20:20
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Волейболистите на Дея спорт (Бургас), които в неделя спечелиха Купата на България, записаха лесна и очаквана победа над аутсайдера Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) в мач от 12-ия кръг, който се игра в зала “Младост” в Бургас.

Това бе 11-и успех за възпитаниците на Франческо Кадеду, а Дея продължава да е убедителен едноличен лидер във временното класиране с актив от 32 точки.

Раковски допусна 12-а загуба и с актив от 3 точки остава на последното 12-о място.

Франческо Кадеду даде почивка на всичките си титуляри и даде възможност на резервите за изява.

Лукас Мидалоз (3 аса, 3 блока) и Закари Паланкай-Омошеби (4 блока) станаха най-резултатни за Дея с по 16 точки.

Тодор Димитров (1 ас) добави още 10 точки.

Боян Христов реализира 16 точки за Раковски.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - РАКОВСКИ 1964 (РАКОВСКИ) 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)
ДЕЯ: Борис Николов 3, Закари Паланкай-Омошеби 16, Лукас Мидалоз 16, Тодор Димитров 10, Стефан Чавдаров 7, Милослав Димов 7 - Иван Дунков-либеро (Мартин Иванов-либеро) 
Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ 
РАКОВСКИ: Пламен Христов, Боян Христов 16, Дейвид Барутов 8, Велко Ботев 4, Мартин Чолаков 4, Мирослав Димитров 3 - Калоян Ботев-либеро 
Старши треньор: СТЕФАН ГАНЧЕВ.

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Снимки: Startphoto

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