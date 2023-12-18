Цветан Соколов заби 29 точки (4 аса, 4 блока), но Динамо (Москва) загуби, след като водеше с 2:0

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) записаха втора поредна и общо трета загуба в Суперлигата на Русия от началото на сезона.

Воденият от Константин Брянский тим отстъпи като гост от Урал (Уфа) с 2:3 (25:20, 25:14, 22:25, 22:25, 14:16) в двубой от 11-ия кръг.

Цецо Соколов изигра поредния си силен двубой, като заби 29 точки (4 аса, 4 блока, 54% ефективност в атака - +17) и бе над всички.

Иля Власов добави 12 точки (1 ас, 6 блока, 63% ефективност в атака - +5).

Ярослав Подлесних реализира 11 точки (1 ас, 1 блок).

Дмитрий Жук се отчете с 10 точки (1 ас, 2 блока, 100% ефективност в атака +6).

Най-голям принос за успеха на Урал имаше високият 2010 сантиметра диагонал Роман Поталюк, който заби 28 точки (7 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака - +14).

Иранецът Милад Ебадипур приключи с 12 точки (1 ас, 1 блок).

Сръбският посрещач Урош Кавачевич добави 9 точки.

Най-титулуваният волейболист в Европа Александър Гуцалук също записа 9 точки (1 блок).

Динамо е трети във временното класиране с 26 точки (8 победи, 3 загуби), Урал, който втори двубой е воден от Игор Шулепов, който замени Андрей Воронков, е 14-и с 8 точки (3 победи, 8 загуби).

В следващия кръг Динамо среща Енисей (Красноярск), на 20 декември (сряда). Урал излиза срещу водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск), с Мартин Атанасов в състава.

УРАЛ (УФА) - ДИНАМО (МОСКВА) 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14)

УРАЛ: Константин Ушков 3, Роман Паталюк 28, Урош Ковачевич 9, Милад Ебадипур 12, Александър Гуцалюк 9, Артьом Мелников 2 - Максим Будюхин-либеро (Евгений Рибаков, Александър Бутко, Егор Якутин 2, Егор Феоктисов)

Старши треньор: ИГОР ШУЛЕПОВ

ДИНАМО: Павел Панков 8, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 29, Ярослав Подлесних 11, Денис Богдан 8, Дмитрий Жук 10, Иля Власов 12 - Лаури Кераминен-либеро (Антон Семишев, Чеславс Свентицкис)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача УРАЛ - ДИНАМО 3:2 - ТУК!

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